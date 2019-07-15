S-400lerin teslimatıyla birlikte tüm gözler Ankara-Washington hattına döndü.

Trump yönetiminin nasıl bir tavır alacağı beklenirken, Başkan Erdoğan dün gazetecilerle buluştu.

Vahdettin Köşkü'nde yaptığı kahvaltılı toplantıda Türkiye'nin konuyla ilgili perspektifini ele aldı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda çok sayıda soruyu cevapladı.

Erdoğan, S-400 ve F-35'ten İdlib'e, güvenli bölgeye, Kandil'den Doğu Akdeniz'e, AB yaptırım tehditlerinden ve Yunanistan seçimlerine kadar bir ufuk turu çizdi.

Öncelikle "barışı koruma" amaçlı alınan S-400lerin ülkemizin ortak "milli güvenlik" konusu olduğunu vurguladı.

Ve sürecin Nisan 2020'ye kadar tamamlanacağını açıkladı.

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Erdoğan'ın ufuk turunda en çok dikkatimi çeken ilk şey,içine yerleştirdiği tarihi-stratejik çerçeveydi.diyen Erdoğan coğrafyanın getirdiği meydanokumalara karşı kamuoyunu hazırlamakniyetindeydi:Bu cümleler bugün Türkiye'nin tehditlerekarşı koyma kararlılığını yansıttığıkadar önümüzdeki yıllardaki gerilimlerinolası adreslerine ve Ankara'nın tavrına daişaret ediyordu.Nitekim, yaptırımlar, güvenli bölge, PKK-YPG, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularında ABD ve AB'nin politikalarını eleştirdi.İhtilafların Batı ile olan boyutuna dair isecümlesini kurdu.Bu tespit, Suriye'de ABD'nin ve Doğu Akdeniz'de AB'nin yaptıkları ile doğrudan irtibatlı.Aksinebaşbakanlığındaki Yunanistan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma isteğini dile getirdi.F-35,yaptırımları ve Güney Kıbrıs'ın silahlandırılması konularında Kongre'ninistedi.Ancak Erdoğan, bu ittifakların Türkiye'nin güvenlik kaygılarını görmezden gelmesinden rahatsız.Obama döneminden bu yana Batılı liderlerin güvenli bölge konusunda nasıl pasif kaldıklarını ve AB'nin Kıbrıs'a dair tutmadığı sözleri hatırlattı.Ayrıca, giderek ülkemizi sıkıştırmaları karşısında pes etmeyeceğini de söylemekten geri durmadı.Bölgemizin ve dünyanın kritik meseleleri ile aktif bir şekilde ilgilenmeye devam edeceğini de özellikle yineledi.Mücadele kararlılığı ile sentezlenen aktif diplomasi...Hem caydırıcılık kapasitesini yükseltmek hem de ilişkilerde yeni sayfa açma niyeti...Bölgesel gerilimlerle birleşen ve yeni stratejik kırılmalar yaratacak küresel bir fırtına içindeyiz.Bu fırtınaiçerisi konsolide edilerek karşılanabilir.Ortak milli meselelerde iktidar ve muhalefet aynı dalga boyunda olmalı.