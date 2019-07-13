Aylardır konuştuğumuz S-400'lerin Ankara'ya teslimatı dün itibariyle başladı.

Teslimat, 15 Temmuz direnişinin üçüncü yıldönümünden iki gün öncesine denk geldi. Bu itibarla önümüzdeki günlerde hem S-400'lerin gelişinin etkilerini hem de 15 Temmuz'un anlamını birlikte değerlendireceğiz.

Ülkemizin güvenliğiyle alakalı kritik bir silahın teslim alınmasını tüm siyaset kurumunun nasıl karşılayacağını izleyeceğiz.

Bakalım muhalefet partileri "bu bizim ortak menfaatimiz, şimdi dayanışma zamanı" deyip destek mi olacak.

Yoksa Washington ağzıyla iktidarı mı suçlayacak.

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Muhalefetintavrı siyasetin akışına kalıcı bir etkide bulunacak.Kamuoyunun bu savunma sistemini ülke güvenliği ile ilgili görerek partiler üstü bir anlayışla desteklediği biliniyor.Kaldı ki, Doğu Akdeniz'de ısınan enerji rekabetinde15 Temmuz'un yıldönümünde milli duyguların kabardığı bir ortamda böylesine önemli bir adımın birlik ruhuyla karşılanacağını umalım.Dışarıdan teslimataTeslimatındolayı endişeliler. Açıklamadaki vurguüzerineydi.içerisinde "birlikte çalışma" konusunda sorun olur mu sorusunun cevabı şimdilik belirsiz. Zaten asıl meseledeğil Washington'un nasıl bir tepki vereceği.Bu tepkinin tonu sadece Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğini etkilemekle kalmaz.iki önemli ülkesinin arasındaki gerilimin yönetilememesi durumunda ittifak da ciddi bir kriz yaşayabilir.Washington bir süredirtehdit ediyordu.Gerçi Başkan Trump ilehattı arasında görüşayrılığı var.Trump, suçu Obama'nınAnkara'ya satmamasına bağlıyor.Türkiye'nin haklı olduğunu kabul ediyor.Ancak Pentagon,argümanı işleniyor.Açık ki Ankara'nın hemhem dealarak bölgedeki askeri denklemi değiştirecek bir noktada olması istenmiyor. Yaptırımlara gelince,Trump'ın tavrının ne olacağını çok yakında göreceğiz. Muafiyet, 180 gün erteleme, hafif yaptırım ve ağır yaptırım olası seçenekler.gelmeye başladığına göre hamle sırası Washington'da.Yani Amerikan başkentinde Türkiye politikasını oluşturanların becerisini test etme zamanı. Stratejik tercihlerini ve vizyonlarını görme dönemi.Ankara iseönemini iç kamuoyuna etraflıca anlattı.İlgili kurumlar olası seçeneklere hazırlandı.Şimdi dayanışma içerisindeİktidar ve muhalefetin siyasi rekabeti bir kenara bırakarak ortak güvenlik konusunda birlikte davranma dönemi.verimli bir zemin teşkil ediyor.Bunun kıymetini bilelim.