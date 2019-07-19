Pentagon, Türkiye'yi F-35 projesinden çıkardı.

Bu karar, Başkan Trump'ın Türkiye'nin S-400leri satın alma konusunda "haklı" olduğunu söylemesine rağmen verildi.

Kongre'nin bu yöndeki ısrarı biliniyordu.

Şimdi de gözler CAATSA yaptırımlarının uygulanıp uygulanmayacağında.

Dikkat çeken husus, Beyaz Saray ve NATO'dan aynı zamanda F-35 kararının "çok katmanlı ve güçlü" ilişkileri etkilemeyeceği yönünde beyanlar gelmesi.

Gerçi Batı medyası daha net ve sert yorumlarla dolu.

Türkiye'nin "güvenilir müttefik olmadığı, Rusya ile işbirliği yaptığı ve NATO'dan atılması gerektiği" minvalinde yorumlar yapılıyor.

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