Güvenli bölge konusunda ABD ile bir uzlaşmaya varılmasıyla ikili ilişkilerdeki bir gerginlik alanının daha harareti düştü. Washington samimi ise Suriye ve Irak'ta yeni bir işbirliği hamlesinin önü açıldı. S-400'lerin gelişine ABD'nin tepkisi de zamana yayıldığından dış politikamızda şimdilik tek gerginlik alanı olarak Doğu Akdeniz kaldı.

Bu son alan, S-400 ve Fırat'ın doğusu ile birleşmeyeceğinden yönetilebilecek bir durumda. Gerginliklerin azalması önümüzdeki aylarda dış politikanın iç siyaset üzerinde güvenlikleştirici etkisini azaltıyor. Elbette Türkiye'nin PKK ile mücadelesi hem içeride hem sınır ötesinde kararlılıkla devam edecek. Ancak Fırat'ın doğusunda YPG ile doğrudan çatışma ihtimalinin en azından ertelendiği anlaşılıyor.

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