Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile "güvenli bölge" müzakerelerinde sabrın tükendiğini şu cümle ile duyurdu: "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik.

Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık." Bu cümle ABD'li askeri heyetin dün Ankara'daki mesaisinden önce geldi. Erdoğan'ın mesajını şu şekilde okuyorum: "Artık bitmeyen müzakerelerden yorulduk. Bu son şansınız. Umarım kabul edilebilir bir öneri ile gelmişsinizdir. Başkan Trump'ın aralık ayında 'Suriye'den çekiliyoruz' sözü üzerine durmuştuk. ABD heyetlerinin şimdiye kadarki önerileri Trump'ın söylediği 30 milin çok altında. Bizi, Rusya ve Esed güçlerinin gelmesi ile korkutmanızı da umursamıyoruz. Rusya ile de kendi usulümüzce görüşmelerimizi yapıyoruz."

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