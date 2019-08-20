Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanları dün görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. Gerekçe, haklarında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme," ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından yürütülen çok sayıda soruşturma ve kovuşturmanın olması. "Geçici bir tedbir" olarak görevden uzaklaştırılan üç isme yöneltilen suçlamalar, PKK terör örgütü ile aralarına mesafe koymadıklarına işaret etmekte:

Eşbaşkanlık uygulamasıyla belediyeleri ülkenin bütününden farklı bir idari yapıya dönüştürmeye çalıştıkları,

Terör örgütü ile iltisak, irtibat ve aidiyetleri nedeniyle görevine son verilen eski belediye çalışanlarını tekrar çalıştırmaları,

HDP listelerinden belediye meclis üyesi seçilen ancak kamu görevinden ihraç edildiği için mazbataları verilmeyen kişilerin, sanki görevdelermiş gibi belediyelerde fiili olarak görev yapmaları,

Şehit yakınlarını işten çıkarmaları, terörist cenazelerine katılmaları,

Cadde, sokak veya parklara terör örgütü mensuplarının isimlerinin verilmesi ve örgüt marşı esnasında saygı duruşu yapmaları.

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