Üç HDP'li belediye başkanının görevden alınması tartışması devam ediyor.

Meselenin sadece hukuki boyutu değil, siyasi yönü de gündemde.

Bu karara karşı çıkanların ana tezlerinden birisi, PKK'nın bu durumdan memnun olduğu.

Terör örgütlerinin "yasaklardan beslendiği ve demokratik kapsayıcılıktan" rahatsız olduğu.

Bu çıkarımların sonucu da "HDP'nin kriminalize edilmesinin, sistemin dışına itilmesinin Kandildekilerin ekmeklerine yağ süreceği" şeklinde.

İlk bakışta makul görünen bu çıkarım pratikle yüzleştiğinde birçok açıdan sorunlu.

Türkiye'nin tecrübesini de PKK ile mücadelenin mevcut uluslararası ve bölgesel zeminini de hatalı bir değerlendirmeye tutmakla malul.

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Öncelikle ayrılıkçı etnik terörle mücadelenin temel hedefiBu amacı gerçekleştirmenin ne kadar zor olduğuElbette,peşindeki PKK ilemücadele ederken Türkiye'deyaşayan Kürtlerin demokratiksiyasete entegrasyonu kritikönemde.Bu nedenle, 1990'ların başından itibaren, parti kapatmalara rağmen, HDP çizgisinin temsili bir şekilde sağlandı.AK Parti döneminde yapılan reformlarlaİki çözüm süreci (2009 ve 2013) ile de PKK'nın silah bırakması için ciddi bir çaba gösterildi.Ancak Suriye'nin kuzeyindeelde eden PKK,değerlendirmesi ile 2015'te çözüm sürecini çökertti.HDP belediyeleri yardımıyla Doğu ve Güneydoğu illerimizde hendekler kazdı.ile Türkiye'ye taşımacüreti gösterdi.Bu süreçte PKK en büyük zararı da hem Kürtlere hem de onlarıniddiasındaki HDP'ye verdi.HDP, Kandil'in talimatlarını uygulayan ve terörle arasına mesafe koyamayan bir konuma sürüklendi.Çözüm sürecinin çökmesinin temel sebebi,Irak ve Suriye'de mevzilenebilmesi yetmezmiş gibialabildiği dış desteğinkesilmesinden sonra şiddeteson verdi.Ayrıcaverilen özerklik de şiddeti kesmedi.Aksine Bask milliyetçiliğini İspanya'danyönünde azdırdı.İspanya, ETA ile arasına mesafe koyamayanyı da kapattı.Bu örnekten yola çıkarakİktidar ve muhalefetiyle siyaset kurumu HDP üzerinde bu tür bir baskı kurmalı.Zira PKK'nın tasfiye edilebilmesinin önünde hala çok sayıda engel var:Irak ve Suriye'deki uygun ortam, ABD ve AB ülkelerinden gördüğü doğrudan ve dolaylı dış destek ve içeride hala militan toplayabilme kapasitesinin bulunması.Evet, Kürt milliyetçileri demokratik hayata entegre olmalı, aslında öyleler de zaten...Ancak HDP, PKK terörü ile arasına mesafe koymadıkçaçıkarılmamalı.Bugün Türkiye'de HDP'ninsorunu yok.Aksine bloklaşmanın tesiriyle terörle mücadeleyi siyaseten zayıflatacak şekildemeselesi var.Siyasetin ve kamuoyunun HDP üzerindekihafifler ya da kalkarsa Türkiye etnik terörle mücadelede büyük bir zemin kaybeder.ya dasöylemleri liberal yanılgılardır.PKK'nın terör kapasitesi tasfiye edilmeden yapılacak diyalog girişimleri bu örgüte siyasi zemin kazandırır.Not: Etnik terörle mücadele konusunda daha geniş bilgi için SETA tarafından yayımlanan "Etnik Terör ve Terörle Mücadele Stratejileri" adlı esere bakılabilir.