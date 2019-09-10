Güncel siyaset hız kesmiyor. TBMM tatilde ama dün eylül toplantısını yapan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis'indeki tartışmalar yerel olmaktan hayli uzaktı. "Belediyelerde israf" ve "vakıflar" konularının yanı sıra 12 Eylül darbesi, terörle mücadele, Gezi, 15 Temmuz darbe girişimi, kayyımlar, KHK'lar ve Kaftancıoğlu'na verilen ceza gibi birçok genel siyaset konusunda hararetli atışmalar yaşandı. Başka bir demokrasi de abartılı yoğunluk olarak görülecek bu gündem bize normal gelebilir. Ne de olsa yerel ya da gündelik hayat konularının aşırı siyasallaştırılmasına 2013 Gezi olaylarından itibaren alışkınız. 6 yıla sığan siyasi polemikler ve suçlamalar üzerine ciltler dolusu kitap yazılır. Ancak yine de bugünlerdeki yoğunluğun altında yeni bir olgu var. O da 23 Haziran seçimlerinden sonra aktörlerin psikolojilerinde yaşanan değişim.

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