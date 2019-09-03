Eylül ayının ikinci yarısı hayli hareketli geçecek.

16'sında Türkiye'de Rusya ve İran ile üçlü zirve var.

21 ile 25 arasında ise Başkan Erdoğan, New York'ta BM 74. Genel Kurulu'nda temaslarda bulunacak.

Gündem, Suriye'nin kuzeyi, yani Rusya ile İdlib'de, ABD ile Fırat'ın doğusu hakkında varılan mutabakatların gidişatı.

Geçtiğimiz haftalarda İdlib'de Rusya ve Rejim bombardımanı artırmıştı.

Onbinler sınıra dayanırken, Türk gözlem noktalarının hedef alınması da tansiyonu yükseltmişti. ABD de İdlib'i vurma kararı alarak denklemin içinde olduğunu hatırlattı.

Salı günü Putin ile görüşen Erdoğan, muhatabından rejimin, Soçi mutabakatına uymaya zorlanmasını istedi.

Güvenli bölge için ise Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nden Washington'a mesaj gönderdi: "Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekât planımızı devreye sokacağız..."

İşte Erdoğan, BM Genel Kurulu sırasında Trump ile de görüşerek "İdlib-Fırat'ın doğusu sarkacındaki" yeni dengelenmeyi temin etmeye çalışacak.

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