Muhalefet, kayyım atamalarını "iktidarın siyasi oyunu" olarak görüyor.

Bu siyasi hamlenin hedefini de, "Millet İttifakı'nı parçalamak" olarak tespit ediyor. Yani, iktidar, CHP ile İP arasında ya da CHP ve İP ile HDP arasında "bir nifak oluşturarak onları birbirine düşürme" arayışında imiş. Hatta, Başkan Erdoğan, "31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde kendisini yenilgiye uğratan" güçleri "parçalamak" istiyormuş.

Bu değerlendirme analizden ziyade siyasi bir propaganda söylemi.

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