Eylül ayının gündeminin sıcak geçeceğini biliyorduk.

Parti siyasetinin konuları bir yana üç başlık (İdlib, Güvenli Bölge ve mülteciler) ile Suriye, iç-dış politikamızın değişmeyen tartışma maddeleri arasında. Ancak Başkan Erdoğan, son günlerdeki "çıkışları" ile gündemi daha da hareketlendiriyor.

Bir yanıyla BM Genel Kurul'unda yapacağı konuşmanın söylem zeminini hazırlıyor.

İlgili ülkelerin liderlerine mesaj veriyor. Diğer yanıyla da parti siyasetindeki yeni hamlelerini netleştiriyor. Üç konu öne çıkıyor. Bunların ikisi eski (yeni oluşumlar ve güvenli bölge-mülteciler), birisi de (nükleer füzeler) yeni.

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