Başkan Erdoğan, büyükşehir belediye başkanları ile yerel sorunların çözümü odaklı bir toplantı yaptı. Bakanların ve Yerel Yönetimler Politika kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda Erdoğan, başkanların önerilerini dinledi, ilgili talimatları verdi. Sergilediği kucaklayıcı, sahici ve icracı performansıyla da muhalefeti şaşırttı. CHP belediyelerine mali ya da idari baskı uygulamayı bırakın, sorunlarını çözme yönünde davranacağını gösterdi. Böylece Erdoğan, seçim dönemi psikolojisinden çıktığını ortaya koydu. Konuşmasında "Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımızla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum" diyerek terörle mücadelede kararlılığını da vurguladı. Bunu CHP'li başkanları pozitif anlamda muhatap alarak yaptı. Bu toplantı kayyım atamaları ile birlikte okunduğunda Erdoğan'ın önümüzdeki dört yıl için elinde ne çok siyaset imkanı bulunduğu da netleştirdi.

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