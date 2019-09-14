Önceki gece PKK terörü Kulp ilçesinde odun toplamaya giden sivilleri hedef aldı. 7 insanımızın şehit olduğu saldırıyla ilgili Kulp Belediye Başkanı ve HDP İlçe Başkanı da gözaltına alınanlar arasında. El yapımı patlayıcının infilak ettiği gün söz konusu yolda belediye tarafından çalışma yapılmış olması sebebiyle HDP belediyesi soruşturuluyor. Tam da evladı dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır HDP önündeki eylemi HDP üzerinde "kamuoyu baskısı" kurmuşken PKK, meseleyi terör yönüne çekiyor. Sanki HDP'nin bu baskıdan etkilenmesini engellemek ve tümüyle kapatılmasını sağlamak amaçlı bir provokasyona başvurur gibi. Ve PKK'nın bölgede kurduğu "korku duvarını" aşan 28 aileye yeni katılımların olmasının önüne geçmek istercesine.

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