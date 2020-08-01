CHP'nin 37. Kurultayı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun partiye yön verme konusundaki hakimiyetini pekiştirmesiyle sonuçlandı. On yıldır seçimlerdeki başarısızlığına rağmen Kılıçdaroğlu her geçen yıl partisini istediği ittifaklara sokabilme gücünü artırdı. "Dostlarla iktidar olmak" kavramlaştırmasıyla da 2023'de Başkan Erdoğan karşısında geniş bir ittifak kurabilmenin hazırlıklarını yürütüyor. Yeni girişiminde İP ve HDP'yi yanında tutmanın yanı sıra DEVA ve GP gibi yeni partileri de ittifaka katma niyetinde. Bunun için partisinin tabanının ve kadrolarının "ideolojik kaygılarına" bekledikleri ilgiyi göstermiyor. Bence Kılıçdaroğlu'nun 2023 hamlesi gerekirse partisi dışından (Gül ya da Babacan gibi) bir çatı adayı önerme esnekliğini içeriyor. Hedefi 31 Mart yerel seçimlerinde yaptığını daha ileriye taşımak. Halbuki son aylarda CHP'ye akıl veren çevrelerde bunun tersine bir cereyan var.

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Özellikle Ayasofya üzerinden dış basındakitezi CHP'ye yol gösterme iddiasındaki isimler tarafından yüksek sesle ifade ediliyor. Hatta Kılıçdaroğlu'nunyaklaşımındanrahatsız olan bu çevrelerCHP'ninsert bir muhalefetgöstermemesinden şikayetçi. CHP'niniddiasınıdaha çok gündeme almasınıistiyorlar. Bu eleştiriyigenişsöylemine dahil etmeyiöneriyorlar. Kılıçdaroğlubu tür söylemleri bazenya daetiketlemesinin altınakoyarak kullansa da ağırlıklıolarak kimlik etrafındakipolemiklerden uzak durmaeğiliminde. Kılıçdaroğlu'nunya datartışmasınagirmesini beklemiyorum. Pragmatik taktiklerle devam ettirilen bir çerçeveyi koruma derdinde. Neden mi?

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Kılıçdaroğlu tabanınınderecesinde CHP'ye oy vermede ısrarcı olduğunu ancak kendi başına yüzde 25'i de aşamadığının farkında. Geniş anlamdabunu aşmak içinüretildi. Heyecanla CHP'yeaklı verendinlemiyor. Şu dört hususun farkında olandaha çok değer veriyor.1-Kemalist tek parti döneminden kalan CHP mirasının algısı sebebiyle bir türlü geniş halk kitlelerine ulaşamıyor. Ayrıca laiklik, Atatürk ve dini talepler konularındaki kutuplaşmanın ve kimlik siyasetinin Erdoğan'a yaradığı görüşünde.Kılıçdaroğlu, Ayasofya'nın açılması sembolünüiddiası üzerinden baskılamaya çalışsa da hedeflediği genişiçin söz konusu polemikleri daha ileri taşımayabilir.2- Dostlar arasında bir iş bölümü var.söylemini liberalinden FETÖ'cüsüne ve PKK 'lısına kadarzaten işliyor.Kılıçdaroğlu'nun içerde köpürtmesine gerek yok.3-Muhafazakâr seçmenin din konusunda ürkütülmemesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun hayalindeki ittifakın 2023'de Erdoğan'ı yenebilmesi için AK Parti seçmeninden oy alması lazım. Bu niyetle gündelik geçim sorunlarına odaklanıyor.4-Kimlik konuları Cumhur İttifakı tarafından Türkiye'ninbağlamında CHP'nin aleyhine çevrilebiliyor. CHP'nin milliyetçi tabanı da bu tür eleştirilerden kısmen de olsa etkileniyor. Kürt sorununu gündem yaparak hem milliyetçi hem de seküler Kürt seçmene yönelen CHP, kimlik siyasetinin muğlak başlıklarla yapılmasını tercih eder. Aksi takdirde toparlamaya çalıştığı geniş ittifak içerisindeki Türk-Kürt ve laik-dindar gerilimlerini yönetemez.

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Kılıçdaroğlu'nundair kendi cenahındatutmak istediği Türkve Kürt milliyetçilerinin kaygılarınıaynı anda giderebilecekbir formül bulması çokzor. Topu ilerideki parlamentoyaatmak çözüm değil.vekonularındaortak bir payda üretemez. Cumhur İttifakı'ndan gelecek eleştirileri de kurultaydakisöylemi ile karşılayamaz.Türkiye'nin milli çıkarları ile ihtilaf halindeki ister içeriden ister dışarıdan gelenmilli iradeden geri döner.