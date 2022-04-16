Yeni seçim yasası, iktidarın Ukrayna krizinde etkili bir politika izlemesi, Macaristan seçimlerinde Orban'ın kazanması, 6'lı masa etrafındaki aday polemikleri ve 3. ittifak kurulmalı söylemi muhalefete yol gösterenler için hayli karmaşık bir ortam oluşturdu.
Buna muhalefetin dağınıklığını gündem yapan Cumhur İttifakı cenahının argümanları da katıldığında çok geniş bir tartışma düzlem-i ne ulaşılıyor. Parti ve aktör bolluğuna benzer sayıda argüman çeşitliliği de eşlik ediyor.
Yeni yasadan sonra milletvekilliği seçiminde 6 partinin nasıl bir dizilim yapacağı bell i değil. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun "ittifak içinde ittifak olarak 3. ittifak" önerisi DEVA ve GP'yi, SP altında toplama arzusuna işaret ediyor. Her partinin kendi oyu ile milletvekili çıkarması zarureti ittifaklar içerisindeki küçük partilerin pazarlık payını düşürdü. Önce medyada sonra Karamollaoğlu'nun söyleminde 3. ittifak önerisinin tartışılmaya başlaması yeni duruma bir tepki. DP Genel Başkanı Uysal'ın, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için "20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" şartını sayması 6'lı masa destekçileri için rahatsız ediciydi.
CHP ile aynı masaya oturmayı ve belki o partinin listesinden milletvekili olmayı düşünebilmeyi kabul eden eski AK Partililerin bir türlü muhalefet cephesinin onurlu üyeleri olarak kabul edilmemeleri hayli düşündürücü. Başbakanlık ve başbakan yardımcılığı yapmış Davutoğlu ve Babacan'ın muhalefet gözünde AK Parti'nin 20 yılda yaptıklarının "sorumluluğundan" tümüyle kendilerini sıyırmaları mümkün değil.
***Dış politika, Suriye, mülteciler ve ekonomi konularında DEVA ve GP'nin CHP ve İP ile tümüyle aynı yerde oldukları da söylenemez. Ayrıca, DEVA ve GP, yaman bir çelişki içindeler. Bir yandan masaya oturmalarına rağmen sürekli "özleştiri yap" baskısı altındalar. Şimdilerde önemlerinin azaldığı da hatırlatılıyor. Muhalefetin heyecanlı unsurları tarafından devamlı sorgulanan bu iki parti, muhalefet cenahında eğreti bir konumda kalıyor. Diğer yandan kendilerine hedef kitle olarak seçtikleri AK Parti tabanından gelen "Neden partiye ihanet ettiniz" sorusu ile yüzleşiyorlar. Bu soru Anadolu seçmeni için hayati bir soru ve duygu yüküyle sorulduğunda bu iki partiden siyasetçilerin dengesini bozabiliyor. Yeni yasanın etkisiyle bu sıkışmışlık Karamollaoğlu'nun dillendirdiği 3. ittifak fikrini güçlendirebilir. SP, DEVA ve GP yüzde 7 barajını birlikte geçmeye cesaret gösterebilir mi yoksa 6'lı masada daha fazla itibar görmek için hamle mi yapıyorlar önümüzdeki aylarda göreceğiz.
***Ukrayna krizi ve Macaristan seçimleri muhalefete akıl verenleri telaşlandırdı.