Burhanettin Duran | Muhalefeti uyaranlar ve özeleştirinin çaresizliği

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Başkan Murat Köse’den çarpıcı iddialar | Video 15.04.2022 | 23:28
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Ankara'da öğrenci indirimine Mansur Yavaş vetosu | Video 15.04.2022 | 16:41
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Hilal Kaplan | Tehlikenin farkında mısınız? 15.04.2022 | 16:02
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Başkan Erdoğan, cuma namazını Ayasofya'da kıldı | Video 15.04.2022 | 14:31
Burhanettin Duran'ın 16.04.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...