Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri konusunda "olumlu düşüncede olmadıklarını" açıkladı. Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra Soğuk Savaş döneminde bile tarafsız olan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma isteklerini ifade ettiklerini biliyoruz. Genel Sekreter Stoltenberg, iki ülkenin başvuruları durumunda katılımlarının "hızlı ve sorunsuz" olacağını belirtti. Rusya'nın itirazlarına rağmen 30 Haziran'daki Madrid NATO Zirvesi'nin gündeminin, iki ülkenin üyelik başvurusu olması ihtimali yüksek. Batı ve Rusya arasında Ukrayna krizine ek olarak bir de bu NATO'nun yeni genişlemesi gerilimi artırıyor. Avrupa güvenlik mimarisini yeni bir döneme taşıyacak bir mesele olarak bu iki ülkenin NATO üyeliği, Rusya'nın kâbus senaryosunu oluşturuyor.

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Ukrayna işgalini NATO genişlemesini engellemek için yaptığını söyleyen Rusya, şimdi daha büyük bir meydan okuma ile yüz yüze. Nitekim Kremlin bu iki ülkenin NATO'ya katılmasını Rusya içinolarak göreceklerini açıkladı. Yine Rus yetkililer, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının Avrupa'yı daha güvenli kılmayacağını söylemekle kalmadı, NATO üyesi olmanın bu iki ülkeyiyüksek sesle dillendirdiler.dahiltehdidinde bulundular. Kuzey'den de çevreleneceğini gören Rusya'nın Baltık Denizi'ne nükleer füzeler yerleştirme arayışına hazır olalım. ABD ve İngiltere yeni üyelikleri desteklerken Türkiye'nin rahatsızlık belirten havası hissediliyordu.

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İşte Erdoğan böylesine önemli bir meselede önümüzdeki günlerde dünya siyasetinde çok tartışılacak bir değerlendirme yaptı. Konuya olumsuz yaklaşmasının sebebini şu şekilde açıkladı: "Daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın NATO'yu da arkasına alarak Türkiye'ye tavrını biliyorsunuz, bunu istemiyoruz. İskandinav ülkeleri maalesef terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi.." Erdoğan'ın açıklaması bazı Batı başkentlerinde hoşnutsuzluk üretebilir. Hatta bunun NATO dayanışması aleyhine ve Rusya lehine olduğunu söyleyenler çıkabilir. Elbette alakası yok. Türkiye, NATO'nun dayanışmasını artırmasını isteyen ülkelerin başında geliyor.

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Ankara'nınsöylemesinin Finlandiya veİsveç'in üyelik başvurusunu veto edeceğianlamına gelip gelmeyeceği henüz bellideğil. Ancak net olan, İskandinav ülkelerininPKK (ve hatta FETÖ) konusunda müttefiklikanlayışına aykırı hareket etmelerininkabul edilemez olduğudur. Türkiye'ninFinlandiya'dan daha çok İsveç'in politikalarındanrahatsız olduğunu söyleyebiliriz.İsveç'in NATO başvurusu bu ülkeninkamuoyunda tartışılırken bazı yorumcularınüye olunca meşhur 5. Madde'ye referansladeğerlendirmelerioldu. Tartışmayı 5. Madde'ye rağmenşeklinde sonuçlandırdılar.PKK'lılara yataklık eden bir ülkenin bucüretkâr tartışmasının Türkiye açısındancan sıkıcılığı ortada. Kararlarında oybirliğigerektiren bir savunma örgütü olan 30üyeli NATO'nun en önemli üyelerindenbirisi olarak Türkiye'nin, güvenlik çıkarlarınaaykırı konumda olan ülkelerden mevcutpolitikalarını değiştirmek istemesi kadarmakul bir durum yok. Türkiye'nin terörlemücadele ve sığınmacılara güvenli bölgeoluşturmak için Suriye'deki operasyonlarınıeleştirenlere tepki koyma hakkı ve gücüvar. Ankara, NATO'nun ana hedeflerinesahip çıkarak müttefiklerinden milli güvenlikhassasiyetlerine olumlu cevap verilmesiniistiyor. Top şimdi NATO'nun diğer etkiliüyelerinin sahasında.