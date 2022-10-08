Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı her zirvede büyük ilgi görüyor. Şanghay İş birliği Örgütü'nün Semerkand Zirvesi'nde ve BM 77. Genel Kurulu toplantıları sırasında durumu buydu. Perşembe günü Prag'daki Avrupa Siyasal Topluluğu zirvesinde de durum değişmedi. Yirmi yıllık tecrübesi ve Rusya-Ukrayna savaşında yürüttüğü istisnai diplomasi sebebiyle Erdoğan, bu tür zirvelerde liderlik farkına ortaya koyuyor. Prag Zirvesinde Erdoğan ile görüşebilenler liderler vardı, bir de görüşmek isteyip görüşemeyenler... Erdoğan'ın Fransız Cumhurbaşkanı Macron'u Türk birliğine davet etmesi ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmesi öne çıktı. Avrupalı liderlerin aracılık çabalarına rağmen Erdoğan ile görüşemeyenler ise Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis oldu.

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1)Türkiye, AvrupaSiyasal Topluluğu'nu AB sürecinealternatif olarak görmüyor.2) Ankara, Erivan ile önşart olmadan normalleşmeyehazırdır, yeter ki Azerbaycanve Ermenistan arasında barışiçin gerekli adımlar atılsın. 3)4) İsveç konusunda değişimyok iken Finlandiya'nın NATOüyeliği için yeşil ışık verildi. 5)Yunanistan'a yönelikBu açıklamalargösteriyor ki, Ermenistanve Suriye ile normalleşmede yenigelişmeler olasıyken Yunanistanile gerilim devam ediyor. Türkiyeve Yunanistan'ın seçim döneminegireceği önümüzdeki aylardamevcut gerilimi düşürmek içinAtina'nın provokasyonlardanvazgeçerek somut olumlu adımlaratması şart.Gayri askeri statüdeadaların silahsızlandırılmaçalışmaları gibi...

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Erdoğan'ın Prag dönüşü uçakta aralarında benim de olduğu gazetecilerle sohbette KKTC'de sihaların konuşlandırılması ve başörtüsü, Alevi açılımı ile aile koruma kararlılığına dair söyledikleri gündeme oturdu. Başörtüsü ve ailenin korunmasına dair anayasa değişikliği etrafında başlayan tartışma hararetlenecek. Erdoğan'ın aileyi korumayı yasal güvenceye alma ve LGBT eleştirisi ile CHP'nin "cinsel yönelimi yasayla dezavantaj olmaktan çıkarma" arayışı yoğun bir hak ve özgürlükler polemiğine doğru gidiyor. Buna ek olarak iktidarın Alevi açılımı ile birlikte yepyeni bir kimlik siyaseti fırtınasının içine giriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünönemli bir açılım adımı attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde tüm cemevlerinin yönetimini yürütecekve bu yapıda Alevi- Bektaşi inancının önderlerine isterlerse kadro da verileceğini açıkladı.Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu yapım onarım ve bakım giderleri karşılanarak imar planlarındaki tüm sorunları çözülecek. Bu adımların cemevlerine idari ve kültürel bir statü vermek anlamına geldiği söylenebilir. Malum, farklı gruplardan oluşan Alevilerin kimlik taleplerini Alevi çalıştayları sırasındaki açılım politikasıyla bilen AK Parti orta bir yol ile sorunların çözümüne dair önemli bir hamle yaptı. İdari ve mali anlamda cemevleri ciddi bir desteğe ve yapıya kavuştu. Ancak bu formatın cem evlerine ibadethane statüsü isteyen Alevi grupların taleplerinden farklı olduğu ortada.

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Ve Türktoplum yapısında yeni sorunlarüretme riski ve daha önemlisiAlevilerin yapılması gerekenleredair birbiriyle çelişen görüşleresahip gruplardan oluşması buşekilde orta yol çözümü gereklikıldı.Devlet kurumu çatısı altında toplanmaya karşı çıkan Alevi grupların bu çözümü de eleştirmesi şaşırtıcı olmayacak. Devletin bu kurumla sivil toplumu kontrol edeceği suçlaması dahi beklenebilir. Türk laikliğinin ana yapısı değiştirilmedikçe (devletin din kurumları üzerindeki tekeli sona erdirilmedikçe) daha farklı bir çözüm üretilemez. Bu durumda da Türkiye'de çok farklı bir din-devlet ilişkileri tartışması başlar.