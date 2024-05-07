Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel'e iade-i ziyaret yapacağını söyleyerek siyasette "yumuşama dönemine" işaret etmesi CHP'ye yol gösteren bazı çevrelerde telaşa sebep oldu. Erdoğan'ın ne yapmak istediğini anlama gayesiyle çok sayıda spekülasyon üretiyorlar. Yeni genel başkan değiştirmiş CHP'nin içinin karışmasından çekinenler ağırlıkta. Kutuplaşma ve sert söylemlerin terk edilmesine karşı çıkanlar da var.
Erdoğan karşıtlığı sermayesinden beslenen muhalefet bloğunun zayıflamasından endişe ediyorlar. Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "Saray ile müzakere değil mücadele edilir" söylemi buna örnek. Erdoğan'ın yeni anayasa tartışması ile tuzak kurduğunu, iktidarını uzatmak için ve CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı rekabeti çıkarmak için "yumuşama aldatmacası" içerisinde olduğunu düşünenler de var. Bu çevrelerin ana vurgusu CHP'nin oyuna gelmemesi gerektiği yönünde. Elbette CHP'nin yerel seçimlerde birinci parti olmasının özgüveniyle yumuşama ortamında 2028 seçimlerinin ana aktörü olmak için hangi politikaları geliştirmesi gerektiğini anlatanlar da var. Ancak özgüvenli değerlendirmeler bile CHP'nin başladığı değişim sürecini tamamlaması gerektiğini belirterek cumhurbaşkanı adaylığı tartışma "tuzağına" düşülmemesi tavsiyesinde bulunuyor.
***Aslında CHP de AK Parti de seçmenin mesajını değerlendirerek değişmesi gereken partiler. Mayıs 2024 seçimlerini kaybeden CHP'nin 31 Mart sonuçları ile rehavete kapılmaması gerektiği görüşü bizzat genel başkanı tarafından ifade ediliyor. AK Parti de kendisini köklü şekilde yenilemesi gereken bir parti. Kopan, soğuyan ve eleştiren eski seçmenin geri kazanılması sadece bazı isimlerin değiştirilmesi ya da ekonomik sorunların toparlanması ile mümkün görünmüyor. Kurum kültüründen iş tutma tarzına kadar birçok alanda köklü bir muhasebe gerekli.
***Siyasette sert söylem ve kutuplaşmadan medet umanların meydan okumalarının devam edeceği öngörülmeli. Nitekim Kılıçdaroğlu, Özel'in yeni tarzını sabote etmek istercesine "saray" söylemini sürdürüyor. Özel'in "Aynı görüşteyiz" iyimserliğine rağmen Kılıçdaroğlu, CHP çevrelerindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığını beslemeye devam ediyor. Eski ve yeni genel başkan arasında iyi polis-kötü polis rol paylaşımı mı var bilmiyorum. Şurası açık ki, Özel'in "makama saygı" çıkışıyla başlattığı siyaset tarzının önündeki en büyük engel Kılıçdaroğlu'nun sert ve kutuplaştırıcı söyleminin CHP habitatındaki yaygın ve etkili varlığıdır. Kılıçdaroğlu gitti ancak siyasetinin gücünü küçümsememek gerekir.