Türkiye'deki bütün siyasi partiler bir değişim sürecinde. Son iki seçimin en güçlü mesajı toplumun taleplerine cevap verecek değişimin gerçekleştirilmesi. Hayatın değişmeyen kuralı değişim. Kritik soru değişimin nerede, nereye kadar ve hangi aktörlerle yapılması gerektiği. Yine yumuşama, normalleşme ve yeni Anayasa tartışmaları da partilerin değişimi nasıl ve hangi ortamda gerçekleştireceği konusuna işaret ediyor. Yeni Anayasa tartışması kimlik, siyasal sistem ve güvenlik gibi konuları gündeme getireceğinden partilerin toplumun gündelik sorunlarını, birikmiş meselelerini gözden kaçırmaması gerekiyor. İki düzlemde de değişim gerekli.
***31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kan ve ruh kaybından" bahsetmesi aranan değişimin köklü ve kapsamlı olacağını düşündürüyor. Sadece aktörlerin değil politikaların, tarzların ve yaklaşımların da değişmesi gerektiğine işaret ediyor. AK Parti'nin seçmen ile kurduğu ilişkiyi radikal şekilde yenilemesi ihtiyacını anlatıyor. Bu yenilenmenin seçmen tarafından yakından takip edileceği açık. Peki sandığa gitmeyen ve birikmiş sorunların çözümünü bekleyen seçmenlerin beklediği değişim nasıl bir değişim? Aceleye getirilmeyen ama ertelenmeyen, gündemin krizlerine rağmen sürdürülen, iyi çalışılmış, norm ve kurallara dayalı, dinamik, sonuçları öngörülebilen ve 23 yıllık seçmen gruplarında yeni bir ruh dirilişi sağlayabilecek bir dizi değişim. Bu süreci yürütecek tecrübeli liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olması AK Parti'nin en büyük avantajı.
***CHP'nin yeni Genel Başkanı Özel, partisindeki değişimin devam etmesi gerektiğinin farkında. Son yıllarda sürekli değişim konusunu gündem yapan CHP, bu gündemi ihtiyatlı bir özgüvenle yönetme durumunda. Zira Mayıs 2023 ve 31 Mart 2024 seçimlerinin sonuçlarını birlikte okumak gerektiğini biliyorlar. CHP sosyal belediyeciliğin imkanlarını, sağ isimlere açılmanın avantajını, gündelik hayatın sorunlarına dokunmanın etkisini ve farklı seçmen grupları ile iletişim kurmanın getirilerini keşfetti. Ve Özel partisinin krizlerini (akraba atamaları gibi) bile yeni bir siyasi söylemle çerçeveleyerek değişim iddiasını sürdürüyor.
***Ancak değişimin CHP'ye getirdiği iki büyük sınama var.