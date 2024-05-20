Tam 10 yıl boyunca büyük bir mutlulukla köşe yazdığım Sabah gazetemize veda yazısı göndermenin burukluğu içindeyim.

Akademi ve düşünce kuruluşu dünyasındaki tecrübelerimi ve görüşlerimi paylaştığım bu yazıların kamuoyumuza katkı verdiği ümidindeyim.

Türkiye'nin bir on yılına tanıklık eden bu yazılar hayatımın en önemli dönemine karşılık gelmektedir.

Ve elbette Sabah gazetesi ailesinden birisi olarak dış ve iç politika alanlarında yazmanın bana kattıkları eşsizdir ve muhteşemdir.

Yazarken o kadar çok şey öğrendim ki Sabah gazetesinin bir "kutlu okul" olduğunu hiç unutmayacağım.

Bu ayrıcalıklı fırsatı şahsıma tanıyan ve SETA bünyesindeki çalışmalarımda da engin desteğini hiç esirgemeyen Turkuvaz Yönetim Kurulu Başkan vekili ve SETA Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Serhat Albayrak'a çok teşekkür ederim.

Medya dünyamıza çok sayıda insan yetiştiren Sabah gazetesinin başta Metin Yüksel olmak üzere tüm yöneticilerine, çalışanlarına ve köşe yazarlarına canı gönülden müteşekkirim.

Yazılarımın sık geç kalması sebebiyle yükümü taşıyan İsa Tatlıcan, Bercan Tutar, Fatma Akyıldız ve Selçuk Eren kardeşime ayrıca teşekkür ederim.

Dışişleri Bakanlığı'mızda şahsımı bakan yardımcılığı görevine atayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunarım.

Bu görevi tevdi eden Sayın Bakanımız Hakan Fidan'a müteşekkirim.

Kuşkusuz en büyük teşekkür yazılarımı okuma zahmeti gösteren okurlarımadır. Hepinize mutluluklar ve esenlikler dilerim.