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FARUK ERDEM
01 Eylül 2018, Cumartesi FARUK ERDEM

Gençlere 8.402 TL teşvik

Yeni yayımlanan genelgesine göre iş kurmak isteyen gençlerin bir lık primlerini devlet ödeyecek. Ayrıca gençlere vergi desteği de va

Ekonomik hayatın canlanması ve girişimciliğin artması için hükümetin teşvikleri artıyor.
Son olarak 7143 saı ile gençler için çok önemli teşvik uygulamaları hayata geçirildi. Bu yasayla ilgili Kurumu () da bir genelge yayımlayarak detayları açıkladı. Buna göre, iş kuran 18-29 yaş arası gençlerin tüm Bağ-Kur primlerini devlet karşılıyor. Bu da yıllık 8 bin 402 liralık destek anlamına geliyor. Ayrıca 3 yıllık vergi muafiyeti de bulunuyor.
SGK'nın genelgesinde teşvik uygulaması örneklerle anlatıldı.

ŞARTLAR NELER?
Genç girişimcilerde mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla ını dolduran ve 29 yaşını doldurmayanlar teşvikten yararlanacak. 4B'li yani Bağ-Kur'lu sayılan girişimci gençler ile adi ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak söz konusu teşvikten yararlandırılacak.
1- İşe başlama bildiriminin kanuni süresi içinde verilmiş olması gerekiyor. Geriye dönük tescil işlemi yapılması halinde vergi kaydının başladığı tarih itibarıyla teşvikten yararlanılacak.
Örnek: 01/07/2018 tarihinde kırtasiye işletmeciliği faaliyetine başlayan ve prim teşvikinden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan lı (A)'nın, kuruma bildirimi vergi dairesince 5 ay sonra yapılmıştır. Buna göre, sigortalı (A), 01/07/2018 tarihinden itibaren prim teşvikinden yararlanacaktır.
2- Teşvikten yararlanacak gencin kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor.
3- Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde, sadece bir ortak, bu ortaklar arasından da en genç olanı faydalanabiliyor.
Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamıyor.
4- Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekiyor.
5- Sigortalının vergi mükellefiyet başlangıç tarihi ve sigortalılık tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.


3 YIL VERGİ MUAFİYETİ VAR
29 yaşını doldurmamış, ilk defa işletme açacak olan yeni girişimciler için prim desteğinin dışında 3 yıllık vergi muafiyeti de var. Bu kapsamda gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemeyecek.

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