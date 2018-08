Yaşlıya-engelliye zamlı maaş

65 yaş üstü vatandaşlar maaşlarını 1 Eylül’den itibaren 3’er aylık dönemler şeklinde değil aylık olarak alacak. Eylülde yaşlılık aylığı alanlara 2 aylık zam farkı olarak 86.50 lira ödenecek

Hükümetin dezavantajlı gruplara yönelik düzenlemeleri devam ediyor. Son olarak 65 yaş aylığı alan vatandaşlar için iki önemli değişiklik yapıldı. Torba yasa kapsamında 65 yaş aylığının tutarı geçtiğimiz haziran ayında 265.79 liradan 500 liraya yükseltildi. 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenen tutar da 797.28 liradan bin 500 liraya ulaştı. Yaşlılara, haziranda bin 500 liralık ödeme yapılırken, aylığa bir zam da temmuzda memur maaşlarındaki artışla geldi. Böylece yaşlılık aylığı 543.25 liraya ulaştı. Engelliler ise temmuz zammıyla birlikte engel durumuna göre 433.68-650.51 lira arasında maaş alacak. Ocak ayında yapılacak memur zammıyla birlikte bu rakamlar daha da artacak. Eylül ayında 65 yaş aylığı alanlara temmuz ve ağustos ayları için 2 aylık zam farkı olarak 86.50 lira ödenecek. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde de hayata geçecek. 1 Eylül'den itibaren 65 yaş maaşı 3'er aylık dönemler şeklinde değil, aylık olarak ödenecek. Böylece yaşlılar paralarını almak için 3 ay beklememiş olacak. Ocak ayına kadar her ay 543.25 lira alacak. Engelliler de maaşlarını üçer ayda bir değil her ay alacaklar.



ENGELE GÖRE ÖDEME

Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığında, her türlü gelir hane içindeki kişi sayısına bölünüyor. Bu tutar 483.63 liranın altında ise maaş bağlanıyor. Ödenecek maaşlar ise engel oranına göre belirleniyor. Yüzde 40-60 engeli olanlara 433.68 lira, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara 650.51 lira verilecek.



AYLIK ALANA SAĞLIK ÜCRETSİZ

Pekı bu maaşı kimler alabiliyor? Bunun belli şartları var. Öncelikle yaş ve gelir şartına uymak gerekiyor. 65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan kişiler, bu aylıktan yararlanabiliyor. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. Bu yıl itibarıyla kişi başına düşen aylık gelir 483.63 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Genel Sağlık Sigortaları devlet tarafından ödeniyor ve hastanelerden provizyon alabiliyorlar.