İşveren de kazandı

Asgari ücretteki artışın ardından işveren için de destekler geldi. İşverenin 3 bin liraya çıkan maliyeti 2.020 liraya iniyor. 901 lira teşvik veriliyor. 417 liralık zammın 150 lirası da devletten

Önceki gün açıklanan 2019 asgari ücret rakamları 7 milyondan fazla çalışanı direkt ilgilendirirken aslında Asgari Geçim İndirimi'nden (AGi) işsizlik maaşına, borçlanmadan primlere 81 milyonu da etkiliyor. Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte işverenler için de çok önemli teşvikleri hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeledi. Bu teşviklerin işverene kaç lira kazandıracağına birlikte bakalım. Asgari ücretin brüt 2.558,40 TL net 2.020,90 TL olmasından sonra işverene maliyeti de arttı. Buna göre brüt asgari ücrete yüzde 15.5 oranında SGK işveren payı eklenecek. Bu tutar da 396 lira 55 kuruş oluyor. Ayrıca, yüzde 2 oranında işveren işsizlik sigortası prim tutarı olan 51 lira 17 kuruşun eklenmesiyle birlikte toplam 447 lira 72 kuruşluk bir maliyet ortaya çıkıyor. Böylece bir asgari ücretlinin işletmeye maliyeti brüt ücret üzerinden 3 bin 6 lira 12 kuruş olacak.



901 LİRA DEVLETTEN

2019 ve 2020'de ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. Böylece ilave işçi alan bir işveren işçi başına 901 lira 84 kuruşluk prim ve vergi maliyetini ödemeyecek. İşçiye 12 ay boyunca sadece net asgari ücret olan 2.020 lira 90 kuruşu verecek. Eğer işe alınan işçi kadın, genç ve engelli ise bu kez teşvik 18 ay uygulanacak.



ZAMMIN 150 LİRASI HAZİNE'DEN

Asgari ücrete uygulanan destek bu yıl artırılarak devam edecek. İşçi başına 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150 lira destek 12 ay boyunca uygulanacak. Böylece işverenin işçi başına maliyeti düşecek. Yapılan 417 liralık zammın 101 ve 150 liralık kısımlarını devlet karşılamış olacak.



İŞ DÜNYASI İÇİN SON DERECE OLUMLU

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "İş dünyası için asgari ücretin 2 bin 20 TL olması, oran itibarıyla da yüzde 26 artması çok olumlu bir gelişme oldu. Enflasyon oranlarının üzerinde artış olması olumlu. Teşviklerin, yaraların sarılması anlamında iyi bir katkı olduğuna inanıyorum" dedi. İşverenlere sağlanan teşviklere ilişkin soru üzerine Bilecik, "Şu ana kadar alınan gerek tedbirler gerekse teşvikler açısından iş dünyası verilen desteklerden memnun. Bu teşvik ve destekler doğrultusunda da en azından ağustos başından şu ana kadar yaşadığımız dalgalanmanın önemli kısmının bertaraf edildi" diye konuştu.









