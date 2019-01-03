Evlenene 68 bin 558 lira

Konut ve çeyiz hesabında birikimler yüzde 23.73’lük yeniden değerleme oranı kadar artırıldı. Ayrıca devlet desteğinde de oran yüzde 25 oldu. Nişanlı çiftler, her iki desteğe başvurursa toplamda 68 bin 558 lira alacak

2019'da gençler için iki büyük müjde daha geldi. Evlenmek ve ev sahibi olmak isteyenler için devlet destekleri artırılırken birikimler de önemli oranda yükseltildi. Konut desteğinde katkı 25 bin liraya çıkarılırken, çeyiz desteği 9 bin 279 lira oldu. Yeniden değerleme oranının yüzde 23.73 olmasıyla birikimlerde de bu oranda artış gerçekleşecek. Bir nişanlı çift bu desteklere ayrı ayrı başvurursa toplamda evlilikten önce 68 bin 558 lira karşılıksız paraya kavuşacak.



KONUTTA ÜST SINIR 3 BİN 881 LİRA

Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara devlet maddi destek sağlıyor. Konut hesabındaki tutarlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılarak uygulanıyor. 2019'da da tutarlar yüzde 23.73 yükselecek. İşte konut desteğinde yeni tutarlar:

Hesaba aylık ödemede alt sınır 313.72 liradan 388.17 liraya, üst sınır 3 bin 137 lira 15 kuruştan 3 bin 881 lira 60 kuruşa çıkacak.

Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 2018 yılı için azami 37 bin 645 lira 87 kuruşa kadar para yatırabiliyordu. 2019'da da 46 bin 579 lira 23 kuruş yatırılabilecek.

Üst sınır tutarları da ocakta artacak. Ödeme süresi 36-47 ay olanlar 20 bin 184, 48-59 ay arası olanlar 21 bin 736, 60 ay ve üzeri olanlar 25 bin lira devlet desteği alacak.



ÇEYİZLER DE DEVLETTEN

Çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere ödemeler de 2019 yılı içerisinde başlıyor. 7 bin 500 lira olan devlet katkısı üst sınırı ocakta yüzde 23.73 yeniden değerleme oranıyla birlikte 9 bin 279 liraya çıkacak. İşte çeyiz hesabında yeni tutarlar:

Aylık ödemede alt sınır 125.48 liradan 155.26 liraya, üst sınır bin 254 lira 87 kuruştan bin 552 lira 65 kuruşa çıkacak.

2018 yılı için azami 18 bin 822 lira 94 kuruşa kadar para yatırılıyordu. 2019'da 23 bin 289 lira 62 kuruşa çıkacak.

Üst sınır tutarları, ocakta artacak. Ödeme süresi 36-47 ay olanlar 6 bin 210, 48-59 ay arası 6 bin 986, 60 ay ve üzeri olanlar 9 bin 279 liraya varan devlet katkısı alabilecek.







EMEKLİ VE MEMUR İÇİN ZAM GÜNÜ

Bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarıyla Temmuz 2018'den bu yana oluşan 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10,64, memurların ve memur emeklilerinin zamları ise yüzde 4+7.14 (fark)= 11.14 olarak belirlenmişti.



Bunlara dikkat!



ÇEYİZ HESABI:

Hesabın 24 yaşını doldurmadan önce açılması gerekiyor.

Aylık ödeme planını seçenlerin 1 dönem içinde 3 defadan fazla ödemeyi aksatmaması şart.

Devlet katkısının hesaplanmasında evlilik tarihindeki birikim esas alınacak.

Devlet katkısı alabilmek için evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde belgelerle bankaya başvurmak gerekiyor.



KONUT HESABI:

Konut hesabı açtıran kişinin 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapması gerekiyor.

7 Nisan 2015 itibarıyla tamamı kendine ait bir evinin olmaması gerekiyor.

Her kişi sadece 1 adet konut hesabı açtırabilecek.

18 yaşından küçük olan bireyler için veli veya vasi konut hesabı açabilecek.