Emekliye enflasyon zammı

12.5 milyon emeklinin ocak zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur’lular yüzde 10.19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 4+6.73 zam alacak

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakamlar dün açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 20.3 ile Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 20.8'lik hedefin de altında kaldı. Emekli ve memurların zamlarını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon ise yüzde 10.19 şeklinde oluştu. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 10.19 zam olarak yansıyacak. Böylece bütün SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ocaktan itibaren temmuza kadar yüzde 10.19 artacak.

Memur ve Emekli Sandığı Emeklileri ise bu oranlar sonrasında enflasyon farkı almaya hak kazandılar. Ocakta yüzde 4 toplu sözleşme zammı alacak olan memurlar ve emekli memurlar yüzde 6.73'lük enflasyon farkını da maaşlarında görecek.

Böylece memur ve memur emeklileri kümülatif yüzde 10.73 zam alacak. Böylece temmuzdaki yüzde 3.5'lik zammın üstünde oluşan enflasyon farkı da ödenmiş olacak. Memurlar da memur emeklileri gibi yüzde 4 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 6.73'lük enflasyon farkını da maaşlarında görecekler. Memurların ocak zammı toplamda yüzde 10.73 olacak.



EK ÖDEME DE ARTIYOR

Emekli zamları dışında yüzde 4 ek ödemeler de maaşlara yansıyacak. Örneğin 2.000 lira net maaşı olan bir SSK emeklisinin ocak maaşı yüzde 10.19'luk artışla 2 bin 203 lira 80 kuruş olacak. Bu emeklimize ayrıca yüzde 4 oranında ek ödeme de verilecek. Bankaya yatırılacak para 2 bin 291 lira 95 kuruş olacak.











