Memura her ay 561 lira aile parası

Toplu sözleşme sonrasında memurların aile yardımlarında da artışlar olacak. Hakem Kurulu'nun 2020 ve 2021 yıllarına yönelik toplu sözleşme kararı ile memurların eş yardımı ödeneğinin göstergesi 2.134'ten 2.273'e yükseltildi. Ocakta ayrıca maaş katsayısı da yükselecek. Böylece eş yardımına iki artış birden yansıtılmış olacak. Halen 295.45 lira olan eş yardımı, ocakta gösterge artışı ve yüzde 4 zamla 327.30 liraya çıkacak. Bu tutar, yüzde 4'lük ocak zammı enflasyon farkıyla yükselirse daha da artacak. Merkez Bankası'nın Eylül ayı beklenti anketinde 2019 yılı için enflasyon tahmini yüzde 13.96 çıktı. Buna göre, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.52 olacak. Merkez Bankası da 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 13.90 olarak açıkladı. Bu tahmin ise 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 8.46 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. İlk tahmine göre memur zammı 7.52 ikincisine göre ise 7.46 olacak. Enflasyon tahminlerine göre eş yardımı 338 lirayı bulabilecek. Çocuk yardımı ise 6 yaş altında 74, üstünde 37 liraya yükselebilecek. Toplam ödeme 3 çocuklu bir memur için 561 lirayı bulacak.