Anneye en az 6.848 lira

Doğum yapan çalışan kadınlara devlet büyük maddi destek veriyor. 1 çocuklu asgari ücretli bir anneye ödenen para, 6.848 lirayı buluyor

Çalışan anneler, doğum yaptıklarında üç ayrı ödeme alırken, bu para asgari ücretli bir anne için en az 6 bin 848 lirayı buluyor. Rakam çocuk sayısına ve brüt maaşa göre artıyor. 4 bin lira brüt ücreti olan bir anne için ödenen toplam miktar ilk çocukta 10 bin 435 liraya, üçüncü çocukta ise 10 bin 735 liraya kadar çıkıyor.



112 GÜNLÜK ÖDEME

Doğum öncesi ve doğum sonrası 8'er hafta olmak üzere toplamda 16 hafta izin yapan anneler, bu sürelerde çalışmasalar da maaşları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeniyor. Toplam 112 güne denk gelen bu sürede annelere brüt maaşlarının üçte ikisi veriliyor. Asgari ücretli bir annenin aldığı para, en az 6 bin 367 lira 57 kuruşu buluyor. Bu parayı alabilmek için raporu işyerine teslim etmek yeterli oluyor. İşlemler işyeri tarafından yapılıyor.



İLK ALTIN DEVLETTEN

Annelere ayrıca devlet doğum yardımı da yapıyor. Bu yardımı alabilmek için çalışma şartı aranmıyor. Tüm annelere bebeğin yaşaması şartıyla çocuk sayısına göre ödeme yapılıyor. Burada ödemeler ilk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncü ve sonrasında 600 lira olarak belirleniyor. Para annenin hesabına yatırılıyor. Bunun için kaymakamlıklara başvurmak yeterli oluyor.



HER YIL SÜT PARASI ARTIYOR

Annelere ödenen üçüncü ödeme ise süt parası olarak biliniyor. Her yıl artan süt parası, bu yıl 180 lira olarak uygulanıyor. Çalışan anneye ödenen bu para anne çalışmadığı zaman sigortalı babaya veriliyor. Tüm bu ödemeleri e-Devlet'ten takip etmek ve kendi banka hesabınıza yönlendirmek de mümkün oluyor.







Asgari ücretli bir annenin ödeneği şöyle hesaplanıyor:

Aylık brüt ücret: 2.558.40 TL

Günlük brüt ücret: 2.558.40 TL/ 30 = 85,28 TL

16 haftalık (112 gün) rapor parası: - 85.28X 112= 9.551.36

Anneye ödenecek miktar: 9.551.36 X 2/ 3= 6.367.57 TL