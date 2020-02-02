Emekliye promosyon rehberi

Milyonlarca emekliye ikinci promosyon geliyor. Karar verirken dikkatli olun, kazançlı çıkın. İşte promosyonla ilgili soruların cevapları

2017 yılında başlatılan emekliye banka promosyonu 3. yılını doldururken SGK bankalarla yeniden masaya oturacak ve miktarı belirleyecek. Daha önce 300, 375 ve 450 TL olarak üç rakam ödenirken bu miktarların artması bekleniyor.

Bu arada tüm bankalar da büyük bir yarışa başladı. Emekliler ise karar vermekte zorlanıyor. İşte Emeklilere rehber olacak ve akıllara takılan soruların cevapları.

Hangi emekliler promosyon alıyor?

Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.

Parayı almanın bir şartı var mı?

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Bunları öne süren bankayı uyarın ya da tercih etmeyin.

İkinci promosyon ne zaman ödenecek?

Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. Bu tarihte başvurup promosyonu alanların 3 yıllık taahhüt süresi bu yıl doluyor. İkinci ödemeler 3 yıl dolunca yapılacak.



SEÇİM YAPILABİLİR

2017'den sonra promosyon alanlar ne yapacak?

Onlar da 3 yıl bitince ikince ödeme alacak. Örneğin 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek.

Aynı bankada kalmak mecburi mi?

Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.

Banka nasıl değiştirilir?

Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor.

Tutar artacak mı?

SGK'nın bankalarla yaptığı protokol ile 3 yıllık dönem için promosyon tutarları belirlenmişti. SGK, şubatta yeniden bankalarla masaya oturarak yeni protokol imzalayacak. Bu protokolde belirlenecek tutar da taban tutar olacak. İsteyen bankalar halen olduğu gibi kampanyalarla daha yüksek ödeme yapabilecek.



BANKA SEÇERKEN DİKKAT!

Bazı bankalar, ek ürünler kullanılması ya da bazı şartlara uyulması halinde promosyon tutarını artırıyor. Emeklilerin kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak kararını vermesi önem taşıyor. Kelime oyunlarıyla bazı yüksek rakamlar söylense de bunu almak için çok sayıda şart koşuluyor.