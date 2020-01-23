Asgari ücretliye devlet katkısı

Asgari ücretlinin işverene maliyeti devletin katkısı ile 3 bin 383 liraya inecek. Asgari ücret desteğinden ev işlerinde çalışanlar da yararlanacak. İşte destek hesabı...

Hükümet asgari ücretliyi enflasyon karşısında korurken işverenlere de desteğini sürdürüyor. Bu yılda asgari ücret ile çalışan her işçi için işverenlere 75 liralık destek yapılacak. Geçtiğimiz yıl uygulanan desteğin aynı şartlarda devam ettirilmesi bekleniyor. Buna göre geçen yıl günlük 5 lira olan destek miktarı bu yıl 2.5 lira olarak uygulanacak.



KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Destekten özel sektör işverenleri ile kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri işverenleri yararlanabiliyor. Bu destekten yararlanacak işçilerin ise SSK'lı yeni adıyla 4A'lı işçiler olması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl uygulanan yönteme göre işçi sayısının 2019 Ocak-Kasım döneminde bildirilen en az sayıdaki işçiden az olmaması gerekiyor. Bu yıl tescil edilen işverenler ise ilgili ayın prim ödeme gün sayısına göre destekten yararlanacak. Asgari ücret desteği kapsamında sağlanacak indirim tutarı, asgari ücret desteğine esas prim ödeme gün sayısının 2.5 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak ve takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek. Bu kısmı Hazine karşılayacak.







İŞVEREN İÇİN ŞARTLAR NELER?

İşverenlerin destekten yararlanabilmesi için SGK'ya belgelerini zamanında vermesi ve borçlarını zamanında ödemesi gerekiyor. Borçlarını yapılandıranlar da destekten yararlanabiliyor. Ayrıca kayıtsız işçi çalıştırmaması, maaşları eksik bildirimde bulunmaması da isteniyor.

Asgari ücret desteğinden faydalanmak için herhangi bir başvuru gerekmiyor. SGK tarafından otomatik olarak hesaplanarak işverenin ödeyeceği primlerden mahsup ediliyor. Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışanlar da asgari ücret desteğinden faydalanabiliyor.