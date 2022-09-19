FARUK ERDEM

Hatırlayanlar vardır. CHP Grup Başkanvekillerinden birisi Meclis'te şu sözü söylemişti:

"Bu hükümet dünyanın en güzel işini de yapsa biz karşı çıkarız…"

Dediklerini de yapıyorlar…

Hükümet vatandaşın hayrına ne yapsa, bu yol da olabilir köprü de olabilir, vergi indirimi de, sosyal konut da…

Muhalefet hemen karşısında…

Buna alıştık…

Vatandaş da zaten gerçeği bildiği için çok ciddiye almıyor.

Son örnek bunu bir kez daha gösterdi…

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, malum kesimlerde büyük bir rahatsızlığa yol açarken 'ipe sapa gelmez' bahanelerle karalamaya çalıştılar.

Cevabı vatandaş verdi…

Bir haftada 3.5 milyon kişi konutlara başvurdu, sayı daha da artıyor. Süreç 31 Ekim'de tamamlanacak…

Başvuranların yüzde 60'a yakını gençlerden oluşuyor. Asıl rahatsızlık da gençlerin ilgi göstermesinden olsa gerek.

2 milyon vatandaş güvenli, sağlam ucuz konuta kavuşacak. Normal şartlarda banka kredisi ile ev alması çok zor olan emekli, asgari ücretli 18 yaşını doldurmuş üniversiteli konuta kavuşacak, ev ve kira fiyatları düşecek, hasılı Türkiye kazanacak ama birileri bunu istemiyor. İşte üzücü olan bu.

İkincisi mesleğimiz adına üzücü bir durum.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum içinde bizim de olduğumuz bütün medyanın yöneticileri ile 2.5 saat toplantı yapıyor, tüm sorulara içtenlikle cevap veriyor, projeyi en ince detayına kadar anlatıyor… Ama birileri kendi çocukluğunda yaptığı işlerden verdiği örneği 'vatandaşa tavsiye' diye manşet yapıyor. Neredeyse 40 kişinin olduğu bir toplantıda konuşulan bir konuyu çarpıtmak gazetecilik olmasa gerek…

Bir başkası 'fiyatı artırdılar ödeyemezsin bak girme' diye yayın yapıyor…

Ortada artan fiyat filan yok sadece fiyat aralığı var. Onu çarpıtıyor…

Siz kimsenin bu kara propagandasına bakmayın. Bugüne kadar 1 milyon 117 bin konut üretin TOKİ şimdi ilk etabı 250 bin olmak üzere 500 bin konut için de kolları sıvamış durumda. Önümüzdeki ay ilk kazma da vurulacak. Sonra da kura süreci başlayacak.

Şimdi iddialara bakalım…

"Konutların fiyatları" çok yüksek diyorlar…

Sosyal konutlarda fiyat şöyle:

*Arsa maliyeti yok…

*İnşaat maliyetinden yüzde 40 indirim var…

*240 ay yani 20 yıl vade var.

*Taksitler 2.380 liradan başlıyor.

*Şu anda piyasada böyle bir konut fiyatı yok.

"Taksitler çok artacak ödenmez" diyorlar

*Taksitler sabit kalmayacak doğru ama evin değeri de sabit kalmayacak…

*Taksitler memur maaş artışına endeksli olarak belirlenecek ama bugüne kadar hep oran aşağıda olmuş.

*Daha önce memur maaşları yüzde 40 artmış TOKİ taksiti yüzde 9 artmış

*Geçen yıl memur maaşları yüzde 80 artmış TOKİ taksiti yüzde 25 artmış…

*Emeklinin asgari ücretlinin de geliri bunun üzerinde artıyor zaten.

*Yani iddia edildiği gibi sizi zora sokacak bir taksit artışı olmayacak.

*Diyelim ki taksiti ödemekte zorlandınız zaten devlet yanınızda olacak bu konuda kolaylık sağlanacak.

*Bugüne kadar taksit ödemekte zorlananların sayısı yüzde 1'in de altında.

"Peşinat çok yüksek bu ödenmez" diyorlar

*Konutlar için yüzde 10 peşinat alınacak.

*Bunun için de yaklaşık 7-8 aylık bir süreç var

*Konut alma niyetinde olanlar genelde kenarda kıyıda bir birikim bulundurur ancak bu yoksa da kamu bankaları vatandaşa bu finansmanı sağlayacak.

*Bu güne kadar peşinatı ödeyemeyen sayısı da yüzde 1'in bile altında.

"Vatandaştan alınan 500 lira ile evler yapılacak" diyorlar..

*Anadolu'da bir laf var 'ya hesap bilmiyorsun ya dayak yememişsin' derler.

*Proje toplam 900 milyar liralık bir proje.

*Diyelim ki, 4 milyon kişi başvurdu. Toplanan para 2 milyar lira…

*250 bin kişi hak sahibi olacağı için bu paranın sadece 125 milyon lirası alınıp hak sahiplerinin borcundan düşülecek

*Kalan 1 milyar 875 bilyon lira iade edilecek…

*900 milyar liralık projeyi 2 milyar lirayla mı yoksa 125 milyon lirayla mı yapacaklar? Hesap bilmemek ile kötü niyet birleşince sonuç bu karalama oluyor işte…

Başta da söyledik. Kim karalamaya çalışırsa çalışsın onlara en güzel cevabı millet veriyor. Herkese bu yeni konut projesi hayırlı olsun. Yeni projeleri de heyecanla bekliyoruz…