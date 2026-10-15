Erken emekliliğe kazançlı hesap

Aralık ayında asgari ücret yeniden belirlenecek. Artışlarla ilgili ilk ipuçları da geliyor. Erken emeklilikte hesaplı borçlanma için son 2.5 ay...

Emeklilik için prim ihtiyacı olanlar ya da Bağ-Kur günlerini satın almak isteyen esnaf için hesaplı borçlanmada son 2.5 aya girdik. Aralık ayı ile birlikte asgari ücretteki artış borçlanma maliyetlerini de artıracak. Yıl sonuna kadar borçlananlar daha az ödeyecek. İşte detaylar...

Asgari ücret ne zaman belirlenecek?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için aralık ayında ilk toplantılar yapılacak. Asgari Ücret Tespit komisyonu yeni asgari ücreti en geç 31 Aralık'ta açıklayacak.

Asgari ücret artışı neye göre yapılıyor?

Asgari ücret belirlenirken işçilerin geçim durumu, alım gücü, işveren maliyeti gibi birçok veri değerlendiriliyor. Ancak ön önemli verilerden birisini ise enflasyon oluşturuyor.

Enflasyon asgari ücreti artışı için işaret verdi mi?

Yıl sonu enflasyon verileriyle ilgili çok önemli tahminler ortaya çıktı. 3 aylık oran yüzde 5.57 oldu. Yıl sonu için Orta Vadeli Program'da yüzde 28.4 oranı tahmin ediliyorken anketlerden de yüzde 29-30 aralığında sonuçlar çıktı.

Bu oranlar asgari ücreti nasıl etkiler?

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyon ortalamalarına göre yüzde 27 artış yapılmıştı. Bu yıl için de yine yüzde 25-30 aralığında bir oranda artış yapılması bekleniyor.

Bu oranlara göre asgari ücret kaç lira olur?

Yüzde 25 artış olduğunda 33.030 olan brüt asgari ücret 41.287,50 TL'ye çıkacak. Net asgari ücret ise 28.075,50 TL'den 35.095 TL'yi bulacak. Yüzde 30 artış yapıldığında ise yeni brüt ücret 42.939 TL olacak. Net asgari ücret yüzde 30 artışla 36.500 TL'ye ulaşacak. OVP'deki yüzde 28.4 oranı uygulandığında ise brüt asgari ücret 42.410 TL'yi çıkacak. Net asgari ücret ise 36 bin 49 TL olacak.

Asgari ücret borçlanmaları nasıl etkiliyor?

Erken emeklilik için prim satın alma işlemi olan borçlanmalarda en düşük rakamlar asgari ücrete göre yapılıyor. Doğum borçlanmasında aylık ödeme asgari ücretin yüzde 32'si olurken, askerlik ve yurtdışı borçlanmalarında yüzde 45'i olarak uygulanıyor. Esnaf da ihya işlemlerinde asgari ücretin yüzde 45'i kadar ödeme yapıyor.

Erken ödemenin avantajı nasıl olacak?

Borçlanmalar yani prim satın alma işleminde geçerli asgari ücret uygulanıyor. Dolayısıyla bu yıl sonuna kadar borçlanma başvurusunda bulunan sigortalılar ve esnaf 2026 rakamlarıyla ödeme yapacak. 1 Ocak'tan itibaren başvuranlar ise 2027 yılının rakamlarına göre ödeme yapacak. Bu durumda ödemeler yüzde 25-30 daha fazla olacak.

Borçlanmada kaç liralık bir avantaj oluşacak?

OVP'deki yüzde 28.4 oranında bir artış baz alındığında bugün 267.534 lira olan 18 aylık bir askerlik borçlanması 75.978 lira artarak, 343.512 TL'ye çıkacak. Bugün bir çocuk için yapılan 24 aylık doğum borçlanması 253.656 TL olurken, yüzde 28.4 oranındaki artışla 2027 yılında 72 bin 24 TL yükselerek 325.680 TL'yi bulacak. Böylece hem askerlik borçlanması yapan hem de doğum borçlanması yapan sigortalılar 70 bin liradan fazla para ödemiş olacak.

Esnafın kazancı kaç lira olacak?

Bağ-Kur'lu esnafın ihyasında ise bu sene 1 yıl için 178 bin 356 lira ödeniyor. 1 Ocak'tan itibaren bu tutarlar artacak. Örneğin asgari ücret OVP'deki 2026 enflasyonu tahmini kadar yani yüzde 28.4 artırılsa, 1 yıllık ihya 229 bin 8 liraya yükselecek. Böylece esnaf 1 yıllık ihyada 50.632 lira daha az ödeyecek.

Borçlanma erken emekli eder mi?

Doğum borçlanması ile kadınlar 2160 gün (6 yıl) prim kazanabiliyor. Böylece yaşı tamamsa 6 yıl erken emekli oluyor. Erkekler ise askerlik sürelerini satın alarak primlerini tamamlıyor. Hatta sigortadan önceki askerlik borçlanması işe girişi geri çekerek erken emeklilik imkânı sağlıyor.



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Borçlanma için hemen ödeme yapılıyor mu?

Borçlanma için hemen ödeme yapılmıyor. O yüzden yıl sonuna kadar e-devlet ya da SGK müdürlüklerinden bizzat başvuru yapanlar asgari ücret artışından etkilenmeyecek. Mevcut rakamlardan faydalanabilmek için sadece başvuru yapmanız yeterli sayılacak. Hemen ödeme yapılmıyor. Başvurunuz değerlendiriliyor. 1 ay kadar sonra size bir ödeme emri geliyor ve bunu ödemek için de 2 ay süre veriliyor. Dolayısıyla başvurudan sonra yaklaşık 3 ay kadar süreniz oluyor.