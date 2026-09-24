Memur artışı tüm ödemeleri değiştirecek... İşte hesap...

Enflasyonla birlikte memurlar ve emeklilerin maaş artışları hesaplanırken, sosyal yardımlar ve diğer ödemeler de artacak. Peki hangi ödemeler yüzde kaç artacak?.. İşte yeni rakamlar...

Emeklilere ve memurlara yapılacak maaş artışları için geri sayım devam ederken gelen rakamlar oranlarla ilgili de ipuçlarını verdi. Hem Merkez Bankası hem de Orta Vadeli Program'dan çıkan oranlar ile emekli ve memurların maaş artışları da hesaplandı. Bu artışlar diğer ödemeleri de değiştirecek...

Yapılan hesaplamalar neyi gösteriyor?

Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın tahminleri ile piyasa katılımcıları anketlerinden çıkan sonuçlara göre yıl sonu enflasyonu yüzde 28-30 aralığında gerçekleşecek. Bu orana göre yapılan hesaplamalar da 6 aylık enflasyonun yüzde 9-10 aralığında oluşacağını gösteriyor.

Bu oran maaşlara nasıl yansıyacak?

SSK ve BAĞKUR emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış aldığı için onların maaşları yüzde 9-10 aralığında yükselecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre memurlar ve memur emeklileri için Ocak artışının yüzde 7 ile 8.73 aralığında olması bekleniyor.

Memurlara yapılacak artış hangi ödemeleri değiştirecek?

Bu artış; memurların yanı sıra memur emeklilerinden sosyal destek alanlara, özel sektör çalışanlarından bedelli askerlik planlayanlara kadar pek çok kesime yansıyacak.

Memurların maaşları nasıl değişecek?

Memur maaş katsayısındaki artışla kamu görevlilerinin aylıkları yeniden hesaplanacak. Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş 75 bin 140-76 bin 355 lira aralığına yükselecek.

Memurların aile yardımları nasıl değişecek?

Memurların eş yardımı 3 bin 581 liradan 3 bin 832-3 bin 894 lira aralığına çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 787,76 liradan 843-856, 6 yaş üstü için 393,88 liradan 421-428 lira aralığına ulaşacak.

Memur emeklileri için değişim nasıl olacak?

Memur emeklilerinin hem maaşı hem de yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeleri artacak. Yüzde 7-8.73 aralığındaki artışa göre en düşük memur emeklisi aylığı 33 bin 734- 34 bin 279 lira aralığına ulaşacak.

Sosyal yardımlar nasıl artırılıyor?

Gelir seviyesi düşük vatandaşlara ödenen sosyal yardımlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında artırılıyor. Bu artışlar memur maaşlarına yapılan zam oranında yapılıyor.

65 yaş aylığı kaç lira olacak?

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 7 bin 257 lira ödeme yapılırken; bu tutar Yüzde 7-8.73 artış oranlarına göre 7 bin 765-7 bin 891 lira aralığına çıkacak.

Evde bakım yardımı da değişecek mi?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engellilere bakan yakınlarına ödenen yardımlar da artacak. Şu anda 15 bin 755 lira olan evde bakım yardımı 16 bin 858-17 bin 130 lira seviyesine gelecek.

Engelliler için yeni maaş kaç lira olacak?

Yüzde 40-69 engeli olanlara ve 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 5 bin 793 liradan 6 bin 199- 6 bin 299, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 8 bin 690 liradan 9 bin 298-9 bin 449 lira aralığına yükselecek.

Hastaların ödemeleri nasıl artacak?

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım da 16 bin 858-17 bin 130 lira seviyesine ulaşacak.

SED ÖDEMELERİ DEĞİŞİYOR



Ailelere yapılan destekler nasıl değişecek?

Ailelere yapılan ve çocuklar için ödenen Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de memurlara yapılacak artış oranında değişecek. Yüzde 7 ve yüzde 8.73'lük hesaplamalara göre bu ödemeler 11 bin 38 liradan 11 bin 811-12 bin 2 lira aralığına çıkacak. Ödemeler çocukların okul çağlarına göre değişiklik gösteriyor.

İŞÇİYE YENİ TAZMİNAT



Memur artışı tazminatları nasıl etkileyecek?

Kıdem tazminatı tavanı her yıl ocak ve temmuz aylarında memur zammı kadar değişiyor. Halen tazminat tavanı 73 bin 729 lira 87 kuruş. Tazminat tavanı tahmine göre 78 bin 891-80 bin 166 liraya ulaşacak.