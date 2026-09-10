Anne babaya uzaktan çalışma

Ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program’da çocuk sahibi ailelere destek çıktı. Anne babalar uzaktan çalışabilecek, babaların izinleri değişecek. Emekli ve memurların hesabı da değişti

2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) çalışma hayatını değiştirecek çok önemli konular yer aldı. Özellikle dezavantajlı kesimlerin çalışma hayatında yer almasını sağlayacak tedbirler hayata geçecek. Yeni çalışma modelleri ile ilgili de yasal düzenlemeler geliyor.

Yeni dönemde hangi kesimler mercek altında?

Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere işgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimler için önemli değişiklikler olacak. Bu kesimlerin istihdamını kolaylaştıracak destekler devreye girecek.

Dezavantajlı kesimler için neler yapılacak?

Belirlenen kesimler için mesleki kurslar açılacak, aktif işgücü programları devreye girecek, girişimci olmak isteyenlere sermaye desteği verilecek. Kadın, genç engelli gibi kesimlerden yeni alım yapacak işletmelere de değişik teşvikler sağlanacak.

Kadınlara yönelik özel destekler var mı?

Kadın istihdamının artırılması amacıyla ekonomik ve erişilebilir çocuk bakım hizmetleri artırılacak, bu hizmetlerin kapsamı yaşlı ve engelli bakım hizmetleri gibi diğer bakım alanlarını da içerecek şekilde genişletilecek. Böylece çocuğuna ya da anne babasına bakmak zorunda kalan kadın çalışanlar için kreş ve bakım hizmetleri gibi özel destekler devreye sokulacak.

Çocuk sahibi aileler için yeni izin sistemi mi geliyor?

Ebeveyn izni, bakım sorumluluklarının daha dengeli paylaşılmasına imkân sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Böylece babaların da çocukların bakımı ile ilgilenmeleri açısından izin süreleri değiştirilecek. Bunun için yasal düzenlemeler de yapılacak. Analık izinleri gibi babalık izinleri de olacak.

Anne babaların çalışma modelleri nasıl değişecek?

Çocuk sahibi ailelerin çalışma hayatlarını kolaylaştıracak tedbirler alınacak. Bunun için anne ve babalara uzaktan ya da esnek çalışma imkanları sunulacak. Bunu sağlayacak işletmeler desteklenecek.

Kısmi ve uzaktan çalışma nasıl olacak?

Anne babalar işletmelerin alacağı tedbirlerle çocuklarının bakımları için belli sürelerle uzaktan çalışabilecek. İşin durumuna göre bu tamamen uzaktan çalışma şeklinde de olabilecek. Çocukların bakımı açısından çalışma saatleri esnek hale de getirilebilecek.

Kreş imkânlarıyla ilgili gelişme nasıl olacak?

Yerel yönetimlerin de devreye girmesiyle kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılması da hedefleniyor. İşyerlerindeki kreş ve bakım hizmetleri sunumu özellikle kadınlar başta olmak üzere istihdamı destekleyecek şekilde geliştirilecek.

Yeni dönemde çalışma modelleri nasıl değişecek?

İş gücü piyasasındaki değişimler, dijital ve yeşil dönüşüm de dikkate alınarak yeni nesil çalışma biçimleri devreye girecek. Uzaktan çalışma, esnek çalışma hibrit çalışma gibi modeller için yasal alt yapı da hazırlanacak. Böylece kadın-erkek fırsat eşitliği ve iş-yaşam dengesi gözetilecek

Bu konuda yasal düzenlemeler yapılacak mı?

Bu konuda yapılan bazı yasal düzenlemeler zaten var. Bunlar için ikincil düzenlemeler, yönetmelikler devreye alınarak uygulamanın hızlı biçimde hayata geçmesi de sağlanacak.

Herkes uzaktan çalışabilecek mi?

Bu noktada hem kamuda hem de özel sektörde konu kurumlara bırakılacak. Ancak buna uygun sektörlerde uygulamaya geçilebilecek. Esnek çalışma kamuda da uygulanacak. Bununla ilgili düzenlemeler hayata geçecek.

EMEKLİ VE MEMURA YENİ HESAP



OVP'deki enflasyon hedefi emeklilerin hesaplarını değiştirdi mi?

OVP'de, 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. MB bankası ise yüzde 28 olarak açıklamıştı. Yeni tahmin ile hesaplar değişti. Buna göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 9.04 oldu.

Bu oran emekli ve memurlara nasıl yansıyacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu tahmine göre ocak ayında yüzde 9.04 maaş artışıyla karşılaşabilecek. Memurlar ve memur emeklileri de ikinci yarıda yüzde 7'lik TÜFE rakamı aşılacağı için yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 1.91 fark alabilecek. Bu fark ile birlikte memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 7'yi bulacak.

Bu durumda en düşük maaşlar kaç lira olacak?

En düşük memur maaşı temmuz ayı itibarıyla 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Eğer ocak zammı yüzde 7 olursa en düşük memur maaşı 2027'nin ilk ayında 75 bin 140 lirayı bulacak. Memur emeklilerinde de 31 bin 527 liraya yükselen en düşük aylık, eğer zam oranı yüzde 7 olarak gerçekleşirse ocak ayında 33 bin 734 liraya ulaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığı yüzde 9.04 artış yansıtılırsa, 23 bin 552 liradan 25 bin 681 liraya yükselecek.