Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, dış güçlerin Ermenileri Türklere düşman ettiği yönündeki açıklaması, 19. yüzyılda bölgede yaşanan tarihsel kırılmaları yeniden gündeme taşıdı. Yüzyıllar boyunca Osmanlı hâkimiyetinde dini özgürlüklerini koruyan Ermeniler, 1878 sonrasında Batılı devletlerin müdahaleleriyle farklı bir siyasi sürecin içine sürüklendi. İngiltere, Fransa ve Rusya’nın bölgesel hesapları, Ermeni örgütlerinin ortaya çıkışını ve Müslüman halka yönelik kanlı saldırıları beraberinde getirdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, '1870'lerden bu yana bizi kontrol etmeye çalışan, dış güçler bizi Türklere düşman etti' dedi. Aslında bu sözler, tarihi bir gerçeğin itirafıdır. Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle Ermeniler dini özgürlük ortamında yaşamaya başlayıp, zorla mezhep değiştirmekten de kurtulmuşlardı. 1878'e gelinceye kadar Türkler ile Ermenilerin arasında çok büyük problemler yaşanmamışken, bu tarihten itibaren İngiltere, Fransa ve Rusya gibi emperyalist devletlerin kışkırtmalarıyla Ermeniler, terör örgütleri kurdurtularak isyan ettirtilip, onbinlerce Müslüman'ı katlettirmişlerdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, birkaç gün önce Ermeni parlamentosunda yaptığı konuşmada '1870'lerden bu yana bizi kontrol etmeye çalışan, bilincimizi bulandırmak isteyen güçler ne dedi? 'Türk, Türk, Türk' dedi. Dış güçler bizi Türklere düşman etti. Ve hepsi bu kadardı. Bütün düşünce sistemimiz altüst oldu' dedi. Aslında bu sözler, tarihi bir gerçeğin itirafıdır. Vahdettin Engin'in 'Kurtlar Sofrasındaki Osmanlı' isimli eserinde emperyalist devletlerin Ermenileri nasıl isyan ettirip, Müslümanları katlettirdiklerini anlatılır.



Yakalanan Ermeni teröristler.

TÜRKLER, ERMENİLER'İ MEZHEP DEĞİŞTİRMEKTEN KURTARDI

Türkler, 11. yüzyılda Anadolu'ya geldiklerinde burada Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Araplar vardı. Ancak Bizans Anadolu'nun tek hakimiydi. Bizans, Ermeni ve Süryanileri Ortodoksluğu kabule zorluyordu. Türkler'in Anadolu'ya gelmesiyle Ermeniler dini özgürlük ortamında yaşamaya başlayıp, zorla mezhep değiştirmekten de kurtulmuşlardı.

1878'e gelinceye kadar Türkler ile Ermenlerin arasında çok büyük problemler yaşanmadı. Selçuklu ve Osmanlı yönetimlerinin bırakın kendi sınırları içerisindekilere karşı olumsuz bir tavırlarını, ülke dışındaki Ermenilere bile kucak açılarak imparatorluğa kabul edilmişlerdi. 15. yüzyılda Doğu Anadolu'da siyasi hakimiyet çekişmelerinden kaynaklanan çatışmalar arasında ezilen Ermeniler, Osmanlı ülkesine kabul edilerek İç Anadolu'ya yerleştirildiler. Fatih'ten itibaren Ermeni kiliselerine birçok imtiyaz da verildi.



Osmanlı Bankası

ERMENİ MESELESİ BAŞLIYOR

Türkler ile Ermeniler arasındaki ilişkilerde dönüm noktası 93 Harbi diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Yunanlılar, Sırplar, Karadağlılar, Bulgarlar ve Romenlerden sonra bağımsızlık sırasının kendilerine geldiğini düşünen Ermeniler, kendilerine Berlin Antlaşması'nda birçok hak verilmesine rağmen bağımsızlık yönünde bir madde olmayınca emperyalist devletlerin kışkırtmalarıyla hedeflerine varmanın bir yöntemi olarak terörizmi benimsediler. Onbinlerce Müslüman Türk, Kürt ve Çerkes'in kanını dökecek olan Taşnak ve Hınçak adlı terör örgütlerini kurdular.

Ermeni örgütleri yapılacak eylemlere devletin güvenlik güçlerinin sert bir şekilde karşılık vereceğini ve Batı kamuoyuna, Anadolu'da Ermeni kıyımı yapılıyor izlenimi verilmesini hedefliyorlardı. Böylece Avrupalılar'ın Osmanlı İmparatorluğu'na müdahalesi sağlanacaktı. Aslında bu, Osmanlı İmparatorluğu'nda Hristiyanlar için defalarca uygulanmış bir plandı

Avrupalılar, Osmanlı topraklarında yaşayan Hristiyanlar'ı önce silah ve mühimmat verip kışkırtarak isyan ettirmişler, daha sonra da Türkler "Hristiyanlar'ı katlediyor" diye propaganda yaparak Balkanlar'daki birçok bölgede ıslahat adı altında özerklik elde etmişlerdi. Özerkliği de Osmanlı hâkimiyetindeki Hristiyanların bağımsızlığı ve bölgedeki Türklerin katledilmesi takip etmişti. Aynı senaryo bu defa da Ermeniler için gündemdeydi.



Osmanlı Bankası baskınında ele geçirilen bombalar.

HADİSELER, İSTANBUL'A TAŞINIYOR

Ermeniler, terör hareketlerini öncelikle Doğu Anadolu'da başlattılar. Fakat bu faaliyetlerin Avrupa'da yeteri kadar ses getirmediğini görünce, İstanbul'da eylemler yaptılar. İstanbul'da eylem yapmaya karar verdiler. Bu eylemlerden ilki, 28 Temmuz 1890 tarihinde Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi'nin basılması hadisesidir. Ancak güvenlik güçleri isyanı bastırdı.

Kumkapı olayının başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra Ermeniler Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde isyanlarını sürdürdüler. 30 Eylül 1895'te Bâbıâli gösterisi düzenlendi. Alınan tedbirler sayesinde bunların Bâbıâli'ye saldırmaları önlendi. Müslümanları kışkırtmak için yaptıkları teşebbüslerde sonuç vermedi.



Osmanlı Bankası baskınını yapan Ermeniler Marsilya'da.

OSMANLI BANKASI BASKINI

Ermeni teröristlerin İstanbul'da gerçekleştirdikleri eylemlerden biri de Osmanlı Bankası'nın basılıp işgal edilmesidir. Bankada yabancı uyruklu birçok kişinin çalışıyor olmasından dolayı yabancı devletler işin içine çekilecekti. Aynı anda harekete geçecek teröristler Bâbıâli'ye, Ermeni Patrikhanesi'ne, Voyvoda ve Galatasaray karakollarına ve Aya Tiryada Rum Kilisesi'ne saldıracaklardı.

26 Ağustos 1896 sabahı saat 6.30 da terör örgütleri harekete geçtiler. Öncü militanlar İstanbul'un çeşitli semtlerinde silahlı ve bombalı saldırılar yaptılar ve bu arada Galata'da bulunan Osmanlı Bankası'na saldırdılar. Bankada gürültü koparken İstanbul'un çeşitli semtleri de bir anda çatışma alanı haline gelmişti. Ermeni militanları asker, polis, jandarma ve Müslüman ahaliden rast geldiklerine saldırırken, ayaklanmayı yaygınlaştırmak için Kasımpaşa ve Hasköy'deki Yahudi evlerine de saldırarak, altı Yahudi'yi öldürüp, birçoğunu da yaraladılar. Müslüman halk da saldırılara mukabelede bulununca kargaşa genişlemişse de sonuçta güvenlik güçleri duruma hâkim oldular.

İşgal devam ederken, yabancı elçiler de gün boyu saraya gidip gelerek, bütün güçleri ile Ermeniler'i himayeye uğraştılar. İşgalciler hakkında cezai işlem yapılmaması ve vapurla İstanbul'u terk etmelerinin sağlanması şeklinde bir çözüm bulundu. Teröristler, Fransa'ya ait bir gemiyle Marsilya'ya gittiler. Ermeni teröristler yabancı devletlerin himayeleri sayesinde kurtulmayı başarmışlardı. Olaylar sakinleştikten sonraki günlerde Ermeni kiliselerinde, evlerinde, fabrika ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dinamit, tabanca ve diğer silahlar bulundu

Ermeni örgütlerinin İstanbul'da gerçekleştirdikleri bu eylemler karşısında Osmanlı hükümeti genellikle soğukkanlı davranmıştı. Ermenilerin bu hareketleri ile, Avrupalıların Osmanlı Devleti'ne müdahale etmelerini sağlamaya çalıştıklarını bilen hükümet, bu oyuna gelmemişti.



Baskınla ilgili Fransız L'lllustration dergisinde çıkan haber.

FRANSIZLAR DİYOR Kİ, 'İNGİLTERE KALLEŞ BİR ÜLKEDİR'

Osmanlı hükümeti Ermeni olayları sırasında Avrupalı gazetecilerin Anadolu'ya gidip olayları takip etmelerinde hiçbir sakınca görmemişti. Bir arşiv belgesi de Doğu Anadolu hadiseleri hak kında çarpıcı bazı gerçeklere değinir. Buna göre, Kürt kıyafeti giymiş Ermeniler, Van vilayetinde halka saldırıda bulunmuşlar ve üzerlerine gönderilen güvenlik güçlerinden iki askeri öldürdükten sonra yakalanmışlardı. Mesele İstanbul'a aksedince padişah, bu olayların herkes tarafın dan bilinmesi gereğine işaret etmişti. Bu yüzden Ermeni saldırganların, Kürt kıyafetinde oldukları halde fotoğrafları çekilmiş ve bunların yargılanması, özellikle yabancı konsoloslar davet edilmek suretiyle gerçekleştirilmişti.

Ermeni olayları ile ilgili tepkilerin en çarpıcılarından biri Fransa'dan gelmişti. Paris'te yayınlanan Liberal gazetesi İstanbul'daki olaylar hakkında İngiltere'yi sorumlu tutuyor ve İngilizleri Ermenileri isyana teşvik edip sonra da yüzüstü bırakmakla suçluyordu. Liberal gazetesi özetle şöyle yazmıştı: "Şu sıralarda İstanbul'da meydana gelen olaylar sebebiyle birçok Ermeni tutuklanmıştır. Ermeniler İngiliz sözüne güvenmekle ne kadar hata ettiklerini zindan köşelerinde düşüneceklerdir. Çünkü İstanbul'daki büyük olayların meydana gelmesine İngiliz hükümetinin sebep olduğuna zerre kadar şüphe yoktur. İncil cemiyetleri vasıtasıyla üç seneden beri Ermenileri kışkırtan, onları isyana teşvik eden, Ermenilere silah ve talimat veren ve verilen talimatın ne derece yerine getirildiğine dair iyice bilgi edinmek için olay yerine sefaret kâtiplerini gönderen hep İngiliz hükümetidir. Hatta Ermenilerin şüphelerini gidermek için olay günü İngiliz donanmasının boğaz ardan geçerek kendilerine yardım edileceği resmen vaat edilmiştir. Ne yazık ki zavallı Ermeni hamalları bir kraliçe ile bir başvekilin sözüne güvenip canlarını feda etmişlerdir. İngiliz donanması ise yerinden bile kımıldamamış tır. Biçare hamallar ile odabaşılar iyi çalıştılar. Ermeniler kanlarını boşuna dökmüşlerdir. İngiltere'nin, Rusya sınırında kurdurmak istediği Ermenistan prensliğine kavuşamayacaklardır. Fakat İngiliz kraliçesi uğrunda kavga etmek şerefi! Ermenilere yetecek mi acaba? İstanbul'daki 215 asaletli İngiliz sefiri Sir Philip şu anda yemeğini huzur içinde hazmetmektedir. İngiliz oyunlarına aldanan Ermenilerin feryatları hazmını zorlaştırmasın diye sefaret kapılarını iyice kapamıştır. Ermenilere tavsiyemiz her söylenen söze inanmasınlar. İngilizler kimseye boş yere yardım etmez. İngiltere kendi menfaati için Ermenileri Osmanlılara karşı isyan ettirmiştir. Sonra da yardıma gelirim dediği halde gelmemiştir. Osmanlı Devleti Portekiz veya Venezüella gibi olsaydı bütün İngiliz donanması giderdi. Fakat ihtiyar Osmanlı aslanı her ne kadar zayıflamış ise de halen pençesini kaldırma kudretine sahiptir. İngiliz kaplanı bu pençe karşısında gerilemek zorunda kalmıştır. İngiltere kalleş bir ülkedir. Biz bunu Fransa'da çoktan beri biliyoruz. Ermeniler de unutmasın".

(Vahdettin Engin, 'Kurtlar Sofrasındaki Osmanlı')