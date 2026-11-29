İstanbul’da geçen hafta gündem, olmayan bir aslandı. Halbuki bir vakitler İstanbul’da aslanlar vardı. Aslanhanede yaşayan aslanlar, törenlere renk ve heyecan katardı. İstanbullular, aslan ve diğer yabani hayvanları büyük bir merakla görmeye giderdi. Aslan ve kaplan gibi güçlü hayvanlar Osmanlı padişahının ihtişamını da temsil ediyordu. Avrupalı ve İranlı elçiler, aslan, kaplan ve fillerin önünden geçirilerek saraya kabul edilirdi

İstanbul'un tarihini anlatırken bugün pek hatırlamadığımız mekânlar vardır. Bunlardan biri de yüzyıllar boyunca İstanbul'da yaşayan aslanların, kaplanların, fillerin ve daha nice yabani hayvanın barındırıldığı aslanhanedir. Bu konuda Semavi Eyice, Suraiya Faroqhi, Aziz Altı, Mert Sunar, Diren Çakılcı ve Selman Can'ın makaleleri vardır.



1582 Şenliği'nde aslan, Üçüncü Murad'ın önünden geçiriliyor.

ÇEŞİTLİ HAYVANLAR VARDI

Aslanhane, yalnızca hayvanların barındırıldığı bir bina değildi. Osmanlı saray hayatını, devletin teşkilat yapısını, diplomatik ilişkilerini, şehir kültürünü ve değişen yönetim anlayışını anlamamıza yardımcı olan ilginç bir yapıydı.

İstanbul'daki aslanhanenin geçmişi Fatih'e kadar gider. 15. yüzyılda İstanbul'a gelen bazı seyyahlar, saray çevresinde aslan ve fil gibi hayvanlardan bahseder. Nitekim Fatih, Hipodrom çevresindeki bazı yerleri aslan ve fil barınağına dönüştürmüştü. Binanın alt bölümü aslanhane, üst bölümü ise nakkaşhane olarak kullanılıyordu.

Aslanhane denildiğinde akla öncelikle aslanlar geliyor. Ancak burası yalnızca aslanların bulunduğu bir mekân değildi. Kaplan, kurt, tilki, sırtlan, ayı, pars, leopar, maymun, yabani eşek, timsah, devekuşu ve fil gibi çok sayıda hayvan burada barındırılıyordu. Mısır'dan timsah istenmesi, Arabistan'dan aslan gönderilmesi ve Cezayir'den farklı hayvanlar getirilmesi bu çeşitliliğin nasıl sağlandığını gösterir. İmparatorluğun geniş coğrafyası, sarayın hayvan ihtiyacının karşılanmasında da kullanılıyordu. 1574'te Divane Ali, Allahverdi Acem ve Abdullah adlı kişiler, İstanbul'a gergedan getirmeleri üzerine aslancı olarak görevlendirilmişlerdi.



Filler ve diğer vahşi hayvanlar.

İHTİŞAMIN SEMBOLÜYDÜ

Aslan ve kaplan gibi güçlü hayvanlar Osmanlı padişahının ihtişamını da temsil ediyordu. Bir sultanın sarayında güçlü ve zor bulunan hayvanların varlığı, onun gücünü ve zenginliğini gösteren unsurlardan biriydi. Özellikle elçilerin kabul törenlerinde hayvanlar kullanılırdı. Kanuni döneminde Habsburg elçileri sarayın ikinci avlusunda kabul edilirken altın zincirlerle bağlanmış aslan ve kaplanlar da tören alanında bulunmuşlardı.

1596'da Safevi elçisi Zülfikâr Han'ın İstanbul'a gelişi sırasında da elçiyi karşılamak için aslancılar görevlendirilmiş, aslan, fil ve zürafalar Topkapı Sarayı'nın önünde bulundurulmuştu. Osmanlı sarayı, yalnızca mimarisi ve tören düzeniyle değil, sahip olduğu egzotik hayvanlarla da gücünü gösteriyordu.

Devletler arasında hayvan hediye etmek eski bir gelenekti. Osmanlı padişahları da bu geleneğin bir parçasıydı. Üçüncü Ahmed, aslanhanede bulunan bir aslanı Avusturya Kralı Altıncı Karl'a hediye olarak göndermişti.

Bazı hükümdarlar yabani hayvanlara özel ilgi duyuyordu. Hayvanlar, saray hayatının renkli unsurlarından biriydi. Padişahın avlarında da kullanılabiliyordu.



Samsoncu ve aslan.

BAKICISINI ÖLDÜRDÜ

Aslanhanenin bir başka işlevi de halkın merakını gidermekti. Ziyaretçiler bahşiş vererek aslanhaneyi gezebiliyordu. Aslancılar ellerindeki büyük çıralarla ziyaretçilere eşlik ediyor ve hayvanları görmelerini sağlıyorlardı. İstanbul halkı için aslanları, maymunları ve diğer yabani hayvanları görmek büyük bir merak konusuydu.

Aslanhanede görev yapan kişilere aslancı deniyordu. Teşkilatın başında ise aslancıbaşı bulunuyordu. Bu görevlilerin atama ve terfileri iç hazinedarbaşı tarafından yürütülüyordu. Buradaki görevlerin ne kadar tehlikeli olduğu kayıtlara da yansımıştı. 1556'da Abdullah oğlu Hasan isimli bir aslancı, kaplanların saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Aslancıların hayvanları kontrol altında tutabilmek için çeşitli yöntemleri vardı. Aslanlar ve kaplanlar zincirlerle bağlanıyor, eğitim yoluyla evcilleştirilmeye çalışılıyordu. Törenlerde hayvanların halka saldırması ihtimaline karşı yanlarında afyonlu mısır darısı da bulunduruluyordu.

Bu karışım, gerektiğinde hayvanları uyuşturmak için kullanılıyordu. Benzeri şekilde büyük gösteriler sırasında aslanların kaçması ihtimaline karşı aslancılar yanlarında afyon veya diğer uyuşturucu maddelerle karıştırılmış geyik etleri taşırlardı.

Hayvanların yiyeceklerinin İstanbul'a getirilmesi de ayrı bir meseleydi. Bu amaçla aslanhaneye yük taşıyan atlar tahsis edilmişti. Aslanların nakli için özel arabalar yaptırılıyordu.



Aslanhanede aslanlar ve sergilenen bir suaygırı başı.

GÜLHANE'DEKİ ASLANHANEDE 476 HAYVAN BULUNUYORDU

18. yüzyılın sonlarında yaşanan yangınlardan sonra 19. yüzyılın başlarında aslanhane, At Meydanı'ndaki Fazlı Paşa Sarayı'na nakledildi. 1835'te İkinci Mahmud, aslanhaneyi gereksiz bir kurum olarak değerlendirip kapatılmasına karar verdi. Kurt ve tilki gibi hayvanların başka yerlere gönderilmesi veya salıverilmesi istendi. Ancak aslanların muhafaza edilmesi emredildi aslanhane geleneği tamamen sona erdirilmedi.

Sultan Abdülmecid döneminde aslanhane yeniden canlandırılmaya çalışıldı. Sultan Abdülaziz ise yabani hayvanlara duyduğu özel ilgi sebebiyle bu kuruma özel önem verdi. 1868'de Gülhane'de yeni bir aslanhane inşa edildi. 1861'de Gülhane'deki aslanhanede 476 hayvan bulunuyordu. Bunlar arasında Buhara ve Afrika aslanları, kaplanlar, sırtlanlar, kurtlar, ayılar, zürafalar, yabani kediler ve çeşitli yabani hayvanlar vardı. Bunun yanında kuğu, papağan, güvercin, turna, devekuşu, kaz ve tavuk gibi çok sayıda kanatlı hayvan da barındırılıyordu.



Aslanlarla ilgili belgeler.

KADERİNE TERK EDİLDİ

1878 yılında muhacirlerin barınma ihtiyacı nedeniyle buranın boşaltılması emredildi. Hayvanlar ve ahırlar için kullanılan alanlar tahliye edilerek muhacirlere tahsis edildi.

İkinci Abdülhamid döneminde aslanhane geleneği yeni bir boyut kazandı. Sultan, 1876 yılında tahta çıktıktan sonra Yıldız Sarayı'na yerleşmiş ve burayı geniş bir saray kompleksine dönüştürmüştü. Hayvanlara duyduğu özel ilgi sebebiyle sarayın bahçelerinde çok sayıda hayvanın barındırıldığı özel alanlar oluşturuldu. Bu dönemde aslanhane, kuşluk-ı hümayun adı verilen daha geniş bir teşkilatın parçası hâline geldi.

Hazine-i Hassa Nezareti'ne bağlı olan bu teşkilatın başında kuşçubaşı bulunuyordu. Kuşçular, avcılar, çobanlar ve diğer görevliler hayvanların bakımı, beslenmesi ve korunmasıyla ilgileniyordu. Yıldız Sarayı'ndaki hayvanların barındırılması için farklı yapılar inşa edilmişti. Kuşluklar, güvercinlikler, sülünlükler, ceylanhaneler ve ağılların yanında yabani hayvanlar için de özel bölümler oluşturuldu

Özellikle 1905 yılında Acem Köşkü bahçesinde yeni bir aslanhane inşa edilmeye başlandı. Burada aslanların yanı sıra ayılar, dev kuşları, maymunlar, zürafalar ve zebralar gibi farklı coğrafyalardan getirilen hayvanlar da bulunuyordu.

İkinci Abdülhamid'in 1909 yılında tahttan indirilmesinin ardından Yıldız Sarayı'ndaki hayvan bakım teşkilatı sahipsiz kaldı. Yıllar boyunca büyük emek ve masraflarla oluşturulan hayvan koleksiyonu zamanla dağıldı. Böylece Osmanlı saraylarında yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren aslanhane geleneği de sona erdi.