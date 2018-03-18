Haber bültenlerinde izlediniz mi bilmiyorum. Eğer kaçırdıysanız, lütfen bir arama motoruna 'Yedi dilde Çanakkale Türküsü' diye yazıp o şahane klibi izleyin. Sadece izlemekle kalmayın, benim yaptığımı yapın; o klibi bir yere kaydedip tıpkı yangında kullanılan cam kırma çekici gibi, etrafınızın düşmanla çevrildiğini gördüğünüzde ya da kendinizi çaresiz hissettiğinizde çıkarıp kullanın.

Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek'in isteği ve desteğiyle, ilçedeki orta öğretim kurumlarındaki öğrenciler arasından 2016 yılında yapılan titiz bir seçimle oluşturulan Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu, Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne ithafen ünlü 'Çanakkale Türküsü'nü tam yedi dilde, Türkçe, Arnavutça, Arapça, Kürtçe, Lazca, Çerkezce ve Makedonca seslendirmiş. Yeni düzenlemesiyle; içinde hem otantik tatlar, hem rock ezgileri, hem de senfonik tınılar içeren bu muazzam 'eseri' şahane bir kliple de bezemişler.

Klibin mesajı net: 'Diller ne kadar farklı olursa olsun, vatan tek ruhta birleşince kurtulur.' Çanakkale muharebelerinin geçtiği yerleri ziyaret edenler bilir; Lazı, Kürdü, Çerkezi, Ermenisi, Yahudisi, Rumu ile beraber, kendini Türk hisseden tüm şehitlerimiz orada omuz omuza yatmaktadır. Bize düşen ise onların 103 yıl önce gerçekleştirdiği 'dil ve ruh birlikteliğini' bu topraklar üzerinde yeniden tesis edip 18 Mart'ı yılın her gününe yaymaktır.

İstiklal Marşı'nın bestesinin tartışıldığı şu günlerde, yedi dilde okunan 'Çanakkale Türküsü' ile ağlamak ne güzel...