'Çocuklar Duymasın', 10 yıllık aradan sonra yeniden Kanal D ekranlarına geldi. İlk başlarda ilgi gördü ama daha sonra reytingleri hızla düşmeye, dizi için tehlike çanları çalmaya başladı.

O anda itibaren senaryo ve içerikte keskin bir dönüş yaşandı. Diziye dahil olan 'Tutku' adlı fettan kadın, kara kedi gibi 'Haluk' ile 'Meltem'in arasına girdi.

Mutlu çiftin yuvası sarsıldı, boşanmaya karar verdiler.

Böylece ekrandaki son kale de düşmüştü.

Sevimli bir aile dizisi, ekrandaki varlığını sürdürebilmek adına entrika, yalan dolan, aldatma kervanına katılmak zorunda kaldı.

Son bölümde işin içine bir de 'gerilim' katıldı. 'Havuç'un ilgisini kullanarak aileye yakınlaşan 'Tutku', sabaha karşı 'Haluk'ların evine gizlice girdi. Çift, ayrı odalarda uyuyordu. 'Tutku', önce 'Meltem'in odasına girip cep telefonundan mahrem görüntüler paylaştı.

Sonra önemli bir belgeyi çaldı. Ardından salondaki 'Haluk'un yanına gidip uykusunda onu 'fena halde' taciz etti. Ekran başındakilere de 'Türkiye'de dizi izletmenin yolu artık sadece entrika, gerilim ya da hamasetten geçiyor' diye kaygılanmak kaldı...