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YÜKSEL AYTUĞ
18 Mart 2018, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Zap’tiye

103 yıl önce bugün 'de Boğaz'ımıza çökmüşlerdi. Bugün Afrin'de boğazlarını sıkıyoruz... Oysa 'Dur yolcu' demiştik, 'Bastığın yerleri toprak deyip geçme, tanı...' Bizi hâlâ tanımamışlar belli ki!

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