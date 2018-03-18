103 yıl önce bugün Çanakkale'de Boğaz'ımıza çökmüşlerdi. Bugün Afrin'de boğazlarını sıkıyoruz... Oysa 'Dur yolcu' demiştik, 'Bastığın yerleri toprak deyip geçme, tanı...' Bizi hâlâ tanımamışlar belli ki!
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