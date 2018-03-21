ABD ve müttefiklerinin bize vermekte nazlandığı tüm modern silahları ürettik evelallah...

Afrin harekatının zafere dönüşmesinde Mehmetçiğin kahramanlığı kadar, yerli üretim İHA'lar, SİHA'lar, fırtına obüsleri ve ATAK helikopterlerinin de büyük katkısı oldu. Dünyaya Türk askerinin kahramanlığıyla birlikte, Türk mühendisinin gücünü de gösterdik.

İşte böyle bir zamanda atv'nin yeni dizisi '8. Gün', milli hislerimizi bir kez daha şahlandırdı. Yıllardır ASELSAN'daki şüpheli mühendis ölümlerini film gibi izlemiş, FETÖ yapılanmasının da etkisiyle bunların üzerine yeterince gidememiştik. O mühendisler, ABD'nin bize sattığı savaş uçaklarındaki füze sistemini 'özgürleştirmek' için yeni bir yazılım hazırlıyordu. Çünkü o sisteme göre Amerikalılar; kendi uçaklarını ve müttefiklerini 'dost' olarak kodluyor, canlarının istediğini 'düşmana' çeviriyor, yani kime füze atacağımızı resmen onlar belirliyordu. Hatta yazılımın içinde, uçakların havada kendi kendilerini imha etmelerini sağlayan bir koddan bile söz ediliyordu.

'8. Gün' dizisindeki özel yazılım şirketi, bu prangayı kırmak için bir yazılım geliştirmişti.

Ama dışarıdan uzanan eller, şirketin içindekilerle işbirliği yaparak bu yeni sistemi bozmak için harekete geçti. '8.Gün', bu müthiş olay etrafında gelişen hikayesi ile hem dizi severlere cazip bir alternatif sundu, hem de insanların ilgisini askeri sanayide yaşanan bu muazzam kumpas ve entrikaların üzerine odaklayarak, 'haberci' bir kimliğe büründü.

Dizinin ilk bölümünü adeta nefes nefese izledim. Tempo bir an olsun düşmedi. Sürprizler birbirini kovaladı. '8. Gün', aşk üçgenli entrika dizi klişelerinden yaka silkenler için çölde vaha oldu.

Bu arada iki müthiş oyunculuk performansının altını kalın bir çizgiyle çizmezsem, işime ihanet etmiş olurum. Burcu Biricik; hem aksiyon bölümlerinde, hem de duygusal içerikli sahnelerde müthiş bir oyun çıkardı.

Musa Uzunlar'ın performansına ise tek kelime ile bayıldım.

Bu dizi çok iş yapacak, çoook...