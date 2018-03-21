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YÜKSEL AYTUĞ
21 Mart 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Bu gidişat nereye?

Başlayıp biten Fox dizilerini takip edebilmek artık başlı başına bir mesele oldu.
Kanal, pazartesi akşamı yeni bir dizisini piste çıkardı: ''...
Belli ki artık yerli dizilerde işlenen entrika ve ihanet konuları tükenmiş. Senaristler artık öyle uç noktalarda dolaşıyor ki, insan hayrete düşüyor.
Bu kez, kocasından tazminat kopartarak ayrılmak isteyen zengin kadın, evine garson olarak aldığı genç ve güzel kızdan 100 bin lira karşılığında kocasını baştan çıkarmasını istiyor.
Sevdiği genç tarafından ihanete uğrayan kız da içine düştüğü hayal kırıklığının etkisi ve zengin olma rüyasıyla bunu fırsata çevirip evin hanımı olmaya karar veriyor...
Bu arada zengin kadının aslında başka bir adamla kırıştırdığını söylemeye de gerek yok sanırım.
Şimdi kalemimi iyice sivriltip de toplumsal çözülmeden, ahlaki erozyondan dem vurup dizilerin sosyal hayatımıza etkileri ya da bu hikayelerin gerçek hayatın bir yansıması olduğu üzerine uzun uzun ahkam kesmeye kalkmayacağım. Sadece gelip dayandığımız son noktayı haber vermesi adına; 'Yasak Elma', 'ibretlik' bir dizi olmuş, onu söyleyeceğim...
Gidişat fena...
Hem de çok fena...

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