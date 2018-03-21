Geçen hafta 'Survivor'da son derece tehlikeli bir durum yaşandı. Yüzme bilmeyen yarışmacı Funda, denize kurulan parkurda yüzmeye çalışırken bir anda çırpınmaya, su yutmaya başladı. Diğer yarışmacılar koşup yetişmese kızcağız -Allah korusun- ilk Survivor şehidi olarak tarihe geçecekti.

Ancak All Star yarışmacıları, birkaç gün sonraki havuzlu yarışmada Gönüllüler takımının yüzme bilmeyen iki elemanı Funda ve Cumali'yi 'özellikle' tercih edince; hem karşı takımdan, hem de izleyicilerden büyük tepki aldılar. Daha önce topyekun Nagihan'ı hedef alarak tepki toplayan All Star ekibi, böylelikle seyirci nezdinde 'antipati katsayısını' hızla artırdı.

Bu arada yüzme bilmeyenlerin 'Survivor'da niye yer aldıklarını sorgulayabilirsiniz.

Bunun yanıtını seçici kurul vermeli. 'Survivor' gibi çoğunlukla suda geçen bir çetin yarışmanın seçmelerinde yarışmacı adaylarının hangi derecede yüzme bildiklerinin yarışmanın ortasında bile anlaşılamaması bana göre büyük ihmal.