Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Bu kadar ruhsuz forma olur mu?
YÜKSEL AYTUĞ
22 Mart 2018, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Bu kadar ruhsuz forma olur mu?

Olmuyor, olmuyor, yine olmuyor... A Milli Futbol Takımı'nın yeni forması tanıtıldı.
Keşke tanıtılmasaydı...
Ben hayatımda bu kadar ruhsuz, bu denli özensiz ve baştan savma bir 'tişört' daha görmedim.
Evet yeni formamız, üzerinde sadece logolar ve numaralar bulunan düz, kıpkırmızı bir tişört ve şorttan ibaret.
Daha önceki kırmızı-siyah formayı da tanıtımının hemen ertesi gününde, bu sütunlarda çatır çatır eleştiren ilk kişiydim.
Daha sonra Ağabeyim ve spor yazarı meslektaşım ile beraber bu karşı duruşu adeta bir kampanyaya dönüştürmüştük.
Ama gelen gideni aratır derler ya, bizimkisi de o hesap oldu.
Yağmurdan kaçarken, doluya tutulduk.
Yahu bu formayı çizen güzel kardeşlerim; kahraman ordumuz Afrin'de büyük bir zafer kazanmış, milli hisler şahlanmış, yeniden bir ve bütün olmanın coşkusunu yaşamaya başlamışız.
Böyle bir günde önümüze çıkarttığınız milli takım forması bu mu olmalıydı?

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN