Olmuyor, olmuyor, yine olmuyor... A Milli Futbol Takımı'nın yeni forması tanıtıldı.

Keşke tanıtılmasaydı...

Ben hayatımda bu kadar ruhsuz, bu denli özensiz ve baştan savma bir 'tişört' daha görmedim.

Evet yeni formamız, üzerinde sadece logolar ve numaralar bulunan düz, kıpkırmızı bir tişört ve şorttan ibaret.

Daha önceki kırmızı-siyah formayı da tanıtımının hemen ertesi gününde, bu sütunlarda çatır çatır eleştiren ilk kişiydim.

Daha sonra Hıncal Uluç Ağabeyim ve spor yazarı meslektaşım Mehmet Demirkol ile beraber bu karşı duruşu adeta bir kampanyaya dönüştürmüştük.

Ama gelen gideni aratır derler ya, bizimkisi de o hesap oldu.

Yağmurdan kaçarken, doluya tutulduk.

Yahu bu formayı çizen güzel kardeşlerim; kahraman ordumuz Afrin'de büyük bir zafer kazanmış, milli hisler şahlanmış, yeniden bir ve bütün olmanın coşkusunu yaşamaya başlamışız.

Böyle bir günde önümüze çıkarttığınız milli takım forması bu mu olmalıydı?