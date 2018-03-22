İstediği halde çocuğu olmayan erkekler, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 'Hızır Reis'ine kim bilir ne kadar gıpta ediyorlardır. Yahu adam kadınların üzerine ceketini koysa, hatunlar hamile kalıyor...

Son bölümde de bu kez eşi 'Meryem'in hamile olduğunu öğrendik.

'Hızır'ın 'Meryem'den bir oğlu ve bir kızı vardı.

(Kızı daha sonra öldürüldü) Aynı zamanda metresinden de bir bebek sahibi olmuştu.

Derken, yıllar önce birlikte olduğu 'Ceylan'dan olan oğlu 'Hızır Ali' çıkageldi.

Şimdi de 'Meryem'den bir çocuk daha bekliyor. Vallahi 'sperm bankası' gibi adam...