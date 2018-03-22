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YÜKSEL AYTUĞ
22 Mart 2018, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

Dr. 'ın Beyaz TV'deki sözleri lileri ve Alex'i sevenleri üzdü: "Alex bir haindir, Fenerbahçe'ye hainlik yapmıştır.
Efsaneydi, kestane oldu. Fenerbahçe'ye zarar vermiştir. Bu geceden itibaren heykeli yıkılmalıdır."

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