Dr. Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'deki sözleri Fenerbahçelileri ve Alex'i sevenleri üzdü: "Alex bir haindir, Fenerbahçe'ye hainlik yapmıştır.

Efsaneydi, kestane oldu. Fenerbahçe'ye zarar vermiştir. Bu geceden itibaren heykeli yıkılmalıdır."