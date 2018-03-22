Dr. Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'deki sözleri Fenerbahçelileri ve Alex'i sevenleri üzdü: "Alex bir haindir, Fenerbahçe'ye hainlik yapmıştır. Efsaneydi, kestane oldu. Fenerbahçe'ye zarar vermiştir. Bu geceden itibaren heykeli yıkılmalıdır."
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