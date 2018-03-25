Öncelikle söylemeliyim ki, dizi piyasasında giderek genişleyen ürün yelpazesinden son derece memnunum.

Ekranda artık sadece entrikalı, aşk üçgenli dramlar ya da sabun köpüğü romantik komediler yayınlanmıyor. Bu nedenle 'Sen Anlat Karadeniz' gibi sosyal misyonu olun dizileri, '8. Gün' gibi ülke gündemini doğrudan ilgilendiren konuların işlendiği yapımları, akıl çelen sürprizlerle dolu 'Çukur'u, sayıları giderek artan ve tarihimize ışık tutan dönem dizilerini, 'Börü' gibi hamasetten kendini sıyırabilmiş kahramanlık öykülerini, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi mafya karanlığının içinden 'insan' süzen hikayeleri destekliyorum.

Bu çok renkli ürün yelpazesinin göz alıcı farklı tonlarından biri de, internet macerasının ardından ekrana düşen, Show TV'nin yeni dizisi 'Fi' oldu.

Aslında internet üzerindeki ağlar, eğlence dünyasının laboratuvarı olarak kullanılıyor. Ünlenmek isteyen şarkıcı, son bestesini Youtube'a yüklüyor. Bir tuttu mu, şöhret basamaklarını üçer beşer atlıyor. 'Fi' dizisi de, kendini önce internet üzerinden yayın yapan Puhu TV'de test etti.

Laboratuvar sonuçları olumlu çıkınca, televizyon ekranına taşındı. Dizinin handikabı ise, medyada yalnızca çıplaklık ve sevişme sahneleri ile kendine yer bulmasıydı. Bunun, diziye verilen emeği gölgelemiş olması ne acı... (Tabii ki televizyonda 'ayıklanmış' halini izliyoruz) Dizinin son derece farklı bir konusu, ilgi çekici bir kurgusu, klişeleri gömen bir dili var. Yıldızlarla dolu kadrosu ise Samanyolu galaksisi gibi.

Eskiden olsa bu dizinin Show TV'de yayınlanması için 'Fazlaca AB seyircisine hitap ediyor, rekabet edemez' derdim. Ama artık izleyicilerin dizi konusunda topluca sınıf atladıklarına inanıyorum. Bu nedenle, artık çıtayı yükseltmekten kimse korkmamalı.

Bu arada 'Fi'de bale ve dans yeteneklerini de sergileme fırsatı bulan Serenay Sarıkaya'nın yıldızını iyice cilalayacağını söylemek, kehanet olmaz. Bu kızda çok iş var.