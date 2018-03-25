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YÜKSEL AYTUĞ
25 Mart 2018, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Ne diyorsunuz, anlamıyorum...

Önceki hafta cumartesi gece yarısı CNN Türk'teki 'Gündem Özel'de alternatif tıp konusu tartışıldı.
'İlaçsız tedavi mümkün mü?' başlığı altında gelişen tartışmada altı uzman doktor görüşlerini dile getirdi.
Gelin görün ki benim gibi tıp uzmanı olmayan sıradan izleyiciler, saatler süren bu tartışmadan tek kelime anlamadı. Çünkü değerli uzmanlarımız, sadece tıbbi terminoloji kullandılar. Yani sıradan insanlar için bilgileri anlaşılır bir dille ortaya koyamadılar. Durum böyle olunca da tartışma, bir televizyon programı olmaktan çıkıp sadece uzman derecesinde bilgi sahibi olanların yararlanabileceği, tebliğ ya da makale düzeyinde bir tıp seminerine dönüştü.
Değerli tıp insanlarımızın bilgi ve deneyimlerine saygım büyük. Ancak iş televizyonda konuşmaya gelince, ekrana özgü bazı kurallara uyma gerekliliği doğuyor.
Tıpkı, bir sınıfta ders veren öğretmenin, algı eşiği en yüksek, yani en zor anlayan öğrenciye göre ders anlatma zorunluluğu gibi; sevgili doktorlarımızın da dillerini anlaşılır ve sade kılmaları gerekiyor. Dünyayı kendine hayran bırakan ve hepimizin ne diyecek diye ağzının içine baktığımız 'ın bu denli sevilip saygı görmesinin sebebi, dertlerini 'hepimizin anlayacağı şekilde' anlatmaları değil mi?

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