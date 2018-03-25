Yabancı kanallarda keyifle izlediğim yapımların başında ev programları geliyordu. Hani şu evlerin bir-iki hafta içinde onarılıp iki katı paraya satıldığı, iç mimarların kendi aralarında tasarım yarışı yaptığı ya da sahibinden habersiz olarak mekanların iki gecede muhteşem hale getirildiği programlar.

Bunların bazıları daha sonra TLC ve Life Time gibi Türkiye'de yayın yapan kanallarda da gösterilmeye başlandı. Ama içimde ukde kalmıştı, neden şöyle yüzde 100 Türk yapımı benzer programlar üretilmez diye...

Sonunda birileri işe uyandı. Tivibu üzerinden yayına başlayan Bizimev TV, bu konulara ilgi duyanların önüne, tamamı yerli yapım programlar çıkarmaya başladı.

15 Mart tarihi itibariyle Tivibu 20'nci kanalda yayına başlayan Bizimev TV'nin en önemli özelliklerinden biri, tümüyle yerli ilk ev kanalı oluşu.

Kanal tüm konularını;

Türk sanatçıları, tasarımcıları, sanayicileri ve esnafından seçiyor.

Böylece hem Türk ekonomisine katkıda bulunurken, hem de sanatı ve sanatçıları desteklemiş oluyor.

Programların içerdiği konuların önemli bir kısmı ev ve dekorasyon ile ilgili. Mobilya seçiminden mutfak tasarımına, banyo düzenlemelerinden perdeye kadar birçok konu ekranda kendisine yer buluyor. İlgisi olanlara tavsiye ederim.