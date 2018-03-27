Habertürk'te cuma akşamüstü haberleri izliyorum.

Sunucu, kriminal bir haberi anons etti: "Kazlıçeşme'de elleri arkadan bağlı, ağaca asılmış bir erkek cesedi bulundu. Afgan uyruklu kişinin cinayete kurban gittiği düşünülüyor..." Hayatımda böyle saçma sapan bir haber metni duymadım.

Adamın elleri arkadan bağlanmış ve bir ağaca asılmış. Peki bunun kaza ya da intihar olma ihtimali var mı? Ee öyleyse nasıl oluyor da, 'Cinayete kurban gittiği düşünülüyor' denebilir ki? Şimdi kimse tutup da, 'Aman efendim, savcının olay yeri incelemesinin raporu gelmeden, iş resmiyete bürünmeden cinayet denilemez' filan safsatasına girişmesin. Akıl var, mantık var...