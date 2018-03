Tehlikeli kadınlar ekranda cirit atmaya başladı.

Gözlerini karartıp her türlü entrikanın içine balıklama dalan ekran kadınları arasında 'Aşk ve Mavi'nin 'Pembe'si ile 'Çocuklar Duymasın'ın 'Tutku'su başı çekiyordu. Onlara bu hafta, Show TV'nin yeni dizisi 'Tehlikeli Karım'daki 'Derin' de eklendi. 'Derin', kendisini öldürmeyi planlayan kocası ile onun sevgilisine öyle bir kumpas kurdu ki, 'Survivor'daki entrikacılar onların yanında taş çalan okeyciler gibi kalır.

Dizi aslında bir uyarlama.

Daha önce birkaç Kore dizisini devşiren MF Yapım tarafından 2016 yılında Japon Fuji TV'de yayınlanan 'Boku No Yabai Tsuma' adlı diziden uyarlandı. Gelin görün ki, dizinin orijinali sadece üç bölümdü. Şimdi bu iş tutarsa, bizim senaristler hikayenin iki ucuna asılıp çekiştirmek için kim bilir ne kadar ter dökecek.

Bu arada tüm potansiyeline rağmen bugüne kadar Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Kerem Bürsin ya da Kenan İmirzalıoğlu kadar medyada kendine yer bulamayan oyuncu Seçkin Özdemir'e dikkat çekmek istiyorum. Dizi her ne kadar Gonca Vuslateri'nin performansına bel bağlamış gibi görünse de, bu genç oyuncu beni her dizisinde biraz daha şaşırtıyor.

Mustafa Üstündağ ise komiser rolünü iyice büyüteceğe benziyor.

Diğer taraftan polisiye hikayede mantığıma sığmayan bir durum oldu.

Koca polis teşkilatı, karısı kaçırılan adamın evine günlerce kamp kurdu. Ama hiçbirinin aklına, adamın sevgilisiyle yaptığı telefon konuşmalarının ve mesajların dökümünü aldırmak gelmedi. Oysa aldatan koca ile sevgilisi, kadını öldürme planları yaptıklarını mesajlaşmalarında açıkça ifade ediyorlardı.

Sanırım bizim polisler, hikaye uzayabilsin diye el birliğiyle senaristlere yardım etmeye karar vermişlerdi!